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أيمن عبد العزيز يكشف أسباب تراجع مستوي الزمالك

الإثنين 21/أكتوبر/2019 - 05:36 ص
أيمن عبد العزيز
أيمن عبد العزيز
السيد علي
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علق أيمن عبد العزيز المدرب العام السابق بنادي الزمالك، علي أداء الصربي ميتشو المدير الفني الحالي للقلعة البيضاء.

وصرح أيمن عبد العزيز عبر فضائية  "أون سبورت"، أن "ميتشو" واحد من المدربين المميزين، وسيستفيد منه الفريق كثيرا خلال الفترة المقبلة، خاصة بعد دخول اللاعبين في "فورمة" المباريات في الدوري. 

وواصل عبدالعزيز، أن ميتشو مدرب مميز ولكن مشكلة الزمالك أن بعض اللاعبين لم يكونوا جاهزين وهو ما أثر على الأداء بشكل كبير، مشيرا إلى أنه تحدث حول هذا الأمر أكثر من مرة في الإعلام.  

وتابع مدرب الزمالك السابق : "اتفرجوا على نادي الزمالك بعد 8 أو 9 أسابيع من الدوري تكون اللاعيبة جاهزة، خصوصا أن كان في لاعيبة دلوقتي كان بقالها شهر ونص في البيت إجازات، استنوا الفريق ده لما اللاعيبة تبقى فورمة". 

ويستعد الزمالك لمواجهة جينيراسيون فوت، في الـ24 من الشهر الجاري، في إياب الدور 32 من دوري أبطال إفريقيا في المباراة المعادة من قبل الإتحاد الإفريقي.

يذكر، أن مباراة الذهاب بين الزمالك وجينيراسيون فوت التى أقيمت فى السنغال، قد انتهت بهزيمة الأبيض بهدفين مقابل هدف.

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الكلمات المفتاحية

مصر اليون اليوم الزمالك أيمن عبد العزيز

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