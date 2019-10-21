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شاهد.. زوج يعذب زوجته ويضعها في مصحة للأمراض العقلية

الإثنين 21/أكتوبر/2019 - 06:30 ص
سماح
سماح
نعيم يوسف
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عرض برنامج "تفاصيل"، المذاع على قناة المحور الفضائية، قصة السيدة "سماح"، في العياط، والتي قام زوجها بتعذيبها، ثم وضعها في مصحة للأمراض العقلية.

وقالت "سماح"، في لقاء مع البرنامج إن زوجها قام بضربها وإصابتها في وجهها بسبب مشاكل الأبناء، موضحة أنه ضربها على عينيها، معقبة: "هعمله إية مقدرش عليه".

ولفتت إلى أن زوجها يقوم بزيارتها مرة واحدة في الأسبوع كل يوم خميس، موضحة أنها لا تعمل لأن زوجها رفض عملها وأخبرها: "اقعدي اعملي أكل للعيال"، مشيرة إلى أنه وضعها في مصحة للأمراض العقلية.

وقالت "أحلام"، إحدى قريباتها إنها تعلم وجود مشاكل في حياتها ولكن لم تعلم أن المشاكل لهذه الدرجة، موضحة أنها قامت بنشر صورها على الانترنت لأنها لا تعرف تساعد نفسها، وتخاف أن تتحدث، مشيرة إلى أنها على هذا الحال منذ 6 سنوات.

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