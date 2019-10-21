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الخماسي الحديث يعلن عن رعاية جديدة إستعداداً لطوكيو 2020

الإثنين 21/أكتوبر/2019 - 05:23 ص
جانب من المؤتمر الصحفي
جانب من المؤتمر الصحفي
الفجر الرياضي
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أقيم، بمقر اللجنة الأولمبية المصرية، المؤتمر الصحفي الخاص بالاعلان عن رعاية الاتحاد المصري للخماسي الحديث، من قبل أحد شركات المشروبات الغذائية والعصائر، في إطار خطة دعم الاتحاد، قبل انطلاق طوكيو ٢٠٢٠.

 وترعي الشركه الاتحاد المصرى للخماسي الحديث و أبطاله حتى اوليمبياد طوكيو ٢٠٢٠، و ذلك فى إطار خطه التنميه و التطوير، الذى سعى لها الاتحاد منذ أكثر من عام، ووفق خطة "رويال" الشركة المسوقة للاتحاد . 

وشهد المؤتمر المهندس شريف العريان رئيس اتحاد الخماسي وسكرتير عام اللجنة الأولمبية، والاستاذ محمد حمدي جاد العضو المنتدب للشركة المسوقة، وأحمد عسران وأحمد شعبان ممثلين عن الشركة الراعية الجديدة للاتحاد.

وأعلن المهندس شريف العريان، أن توالي الدعم علي الاتحاد المصري للخماسي الحديث، يؤكد مدي نجاحات الاتحاد، وقدرة الشركة المسوقه للإتحاد علي جلب الرعاة.

وتابع العريان أنه سعيد بانضمام شركة المواد الغذائية والمشروبات الجديدة، لرعاة الإتحاد المصري للخماسي الحديث.

وأكد أحمد عسران الممثل عن الشركة الراعية الجديدة، أن دعم اتحاد الخماسي الحديث هو من أجل رياضي مصر، واعلاء اسم الرياضة المصرية عالميا، ومساعدتها في المزيد من النجاحات، والوقوف وراء كل الابطال من أجل المزيد من البطولات.

وقال محمد حمدي جاد، العضو المنتدب للشركة المسوقة، للإتحاد المصري الخماسي الحديث، إن نجاحات إتحاد الخماسي وإدارته خلال الفترة الماضية وراء كل هذا الدعم المقدم من قبل،  كافة الشركات المصرية.

وأوضح جاد أن خطة دعم الاتحادات الرياضية، هي رسالة مجتمعية، من أجل مصر، وتوفير كافة السبل للرياضيين لتقديم كل ما في طاقاتهم، وهو في النهاية يصب بمصلحة الوطن والرياضة المصرية.

منتخب الخماسي
منتخب الخماسي

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وزارة الرياضة اليوم الخامسي

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