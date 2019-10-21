اليويفا يعلن عن طاقم تحكيم الملكي أمام جالاطا سراي

ذكرت تقارير صحفية عالمية أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا) أعلت عن الطاقم التحكيمي المُكلف بإدارة مباراة ريال مدريد الإسباني أمام جالاطا سراي التركي في إطار منافسات دوري أبطال أوروبا.





وأكدت التقارير أن الإيطالي دانييلي اورساتو سيدير مباراة ريال مدريد الإسباني مع جالطة سراي التركي غداً الثلاثاء في الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.





وأشارت التقارير إلى خسارة ريال مدريد بثلاثية نظيفة أمام باريس سان جيرمان الفرنسي في الجولة الأولى قبل ان يكتفي بالتعادل بهدفين أمام كلوب بروج البلجيكي.





وستكون هذه المباراة هي الثانية التي يديرها الحكم الإيطالي للفريق الأبيض في المسابقة القارية، حيث سبق له وأن أدار لريال مدريد مواجهة ضد مالمو السويدي في سانتياجو برنابيو في دور المجموعات في الموسم 2015/2016 انتهت بفوز الملكي بثمانية نظيفة.





وسقط فريق ريال مدريد في فخ الهزيمة ضد ريال مايوركا للمرة الأولى خلال الموسم الحالي ليفقد صدارة الليجا لصالح غريمه التاريخي برشلونة.





ويأتي موعد مباراة ريال مدريد القادمة ضد جلطة سراي التركي والمقرر لها الثلاثاء 22 أكتوبر المقبل في إطار منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.





وعلى الصعيد المحلي، يأتي موعد مباراة ريال مدريد القادمة ضد نظيره ليجانيس، حيث اللقاء المقرر إقامته الأربعاء 30 أكتوبر المقبل على ملعب سانتياجو بيرنابيو في إطار منافسات الجولة الحادية عشر من الليجا.





وكان ريال مدريد قد تعرض لهزيمة مفاجآة هي الأولى على الصعيد المحلي خلال الموسم الحالي ضد نظيره ريال مايوركا بهدف نظيف تزامنًا مع تفوق برشلونة ضد إيبار بثلاثية دون رد في إطار منافسات الجولة التاسعة من الليجا.





وبهذه النتائج، ينفرد برشلونة بصدارة الليجا برصيد 19 نقطة، وبفارق نقطة وحيدة عن أقرب ملاحقيه ريال مدريد صاحب الوصافة برصيد 18 نقطة.



