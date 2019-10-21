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فان دايك يشيد بحارس ليفربول

الإثنين 21/أكتوبر/2019 - 04:55 ص
فان دايك وصلاح
فان دايك وصلاح
ريهام عبد المحسن
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أشاد الهولندي فيرجيل فان دايك نجم ليفربول الإنجليزي بزميله في الفريق البرازيلي أليسون بيكر حارس مرمى الفريق مؤكدا على أهمية الدور الكبير الذي لعبه في فوز ليفربول ببطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي.

وقال فان دايك في تصريحات لفضائية بي ان سبورت:"أليسون بيكر أفضل حارس مرمى في العالم، وهو لاعب رائع جدًا".

وأضاف:"منذ ان انضم إلى النادي وهو يقدم أداءً كبيرًا، ولعب دورًا حيويًا مع الفريق خلال الموسم الماضي في بطولتي دوري الأبطال والدوري الإنجليزي الممتاز".

واختتم فان دايك تصريحاته قائلاً:"تجمعني علاقة قوية بأليسون داخل الملعب وخارجه، حينما تعرض للإصابة شارك أدريان بدلًا منه وقدم آداءً مميزًا أيضًا والآن الجميع سعيد بعودة أليسون".

وتعادل ليفربول متصدر الدوري الإنجليزي برصيد 25 نقطة مع مانشستر يونايتد صاحب المركز الثاني عشر مساء أمس بهدف لكب منهما ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

أكد الهولندي فيرجيل فان دايك مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي مؤخرًا على تجنب لاعبو الفريق زميلهم المصري محمد صلاح نجم الفريق بسبب حالة الرعب التي يسببها لهم خلال المعسكرات.

وتحدث فان دايك عن زميله صلاح في الفترة الأخيرة في تصريحات له اليوم قبل مواجهة مانشستر يونايتد بالبريميرليج، قائلا :"محمد صلاح هو الملك المصري كما يطلق عليه الجميع، لاشك في ذلك خاصة أنه قوي للغاية أمام المرمى".

وأضاف: "منذ أول يوم أحب أن أمازحه، أحيانًا أقول النكات عليه لأني أعرف جيدًا أن الكثيرين من لاعبي ليفربول لن يقوموا بذلك لأنهم إذا قاموا بذلك ستطاردهم مصر بأكلمها".

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فان دايك اليون الليفر

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