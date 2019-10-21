مرتضي منصور تعليقاً على مواجهة الأهلي: عايزين يكسبونا ويفضحونا

علق المستشار مرتضي منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، علي موعد إقامة مباراة القمة، أمام الأهلي، التي قد تم تأجيلها ضمن الجولة الرابعة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.





وصرح رئيس الزمالك، عبر فضائية الحدث اليوم: "ماتش الأهلي والزمالك مش في إيدي ولا في إيد الخطيب، الملف في يد الأمن، ولما الدولة تتأكد إن المؤامرة انتهت على مصر، هتعلن موعد اللقاء".



