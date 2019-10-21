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مرتضي منصور تعليقاً على مواجهة الأهلي: عايزين يكسبونا ويفضحونا

الإثنين 21/أكتوبر/2019 - 04:32 ص
مرتضى منصور
مرتضى منصور
السيد علي
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علق المستشار مرتضي منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، علي موعد إقامة مباراة القمة، أمام الأهلي، التي قد تم تأجيلها ضمن الجولة الرابعة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وصرح رئيس الزمالك، عبر فضائية الحدث اليوم: "ماتش الأهلي والزمالك مش في إيدي ولا في إيد الخطيب، الملف في يد الأمن، ولما الدولة تتأكد إن المؤامرة انتهت على مصر، هتعلن موعد اللقاء".

وواصل منصور تصريحاته : "عاوزين تقعدوا شهر مرتاحين وتيجوا تكسبوا الزمالك آخر الشهر وتفضحونا، كل ده عشان خاطر بيبو".

وكان قد أعلن الاتحاد الكرة، تأجيل مباراة القمة المنتظرة بين الأهلي والزمالك ضمن منافسات الدوري ، لأسباب أمنية، وقال في بيان: "قرر الاتحاد المصري لكره القدم تأجيل مباراة الأهلي والزمالك التي كان مقررا اقامتها يوم السبت المقبل ضمن الجولة الرابعة لمسابقه الدوري الممتاز، على ضوء تلقي الاتحاد تعليمات أمنية في هذا الشأن، وسوف يحدد موعدا جديدا للمباراة في وقت لاحق".

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مرتضي منصور مرتضى منصور اليوم الزمالك الأهلي

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