خبيرة قانونية: مصر يجب أن تستخدم اتفاقية 1902 مع أثيوبيا (فيديو)

قالت هايدي فاروق، كبير خبراء بمركز القانون والعولمة بجامعة رينمين الصينية، إن المشكلة بين مصر وأثيوبيا في موضوع سد النهضة، قانونية وكان يجب استخدام الاتفاقيات السابقة بين البلدين.





وأضافت "فاروق"، في لقاء مع برنامج "المصري أفندي"، المذاع على قناة القاهرة والناس الفضائية، أن هناك اتفاقية تعود لعام 1902 تثبت حق مصر في نهر النيل، والقاهرة من حقها استصدار فتوى من المحكمة الدولية بحقوق مصر في مياه نهر النيل.





ولفتت كبير خبراء بمركز القانون والعولمة بجامعة رينمين الصينية، إلى أن مصر لها حق رفع دعوى أمام المحكمة الجنائية الدولية ولكن مصر وأثيوبيا لم يوقعا على معاهدة المحكمة الجنائية الدولية، ولكن إيطاليا وقعت على الاتفاقية، ويمكن مقاضاة شركة "سالين" الإيطالية التي تقوم بأعمال إنشاء السد.





وأشارت إلى أن مصر يجب أن تستخدم اتفاقية عام 1902 فورًا.



