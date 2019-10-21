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"صراع الجمال".. نجمة الجماهير وزينة تخطفان أنظار رواد مواقع التواصل الاجتماعي

الإثنين 21/أكتوبر/2019 - 04:45 ص
بوابة الفجر
مصطفى فكيه
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نشرت الفنانه زينة مجموعة من الصوره الجديدة عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات العالمي "إنستجرام" ، تجمعها مع نجمة الجماهير نادية الجندي.

الصور تحمل كل مظاهر الجمال والرقة والأنوثة التى تجمع بينهما.

وظهرت زينة بفستان سواريه أسود، بينما ظهرت نادية الجندي بفستان مزخرف يجمع بين اللونين الأبيض والذهبي.

تعليق زينة على الصورة
وعلقت على الصوره قائلة: "أنا ونجمة الجماهير، قمر، بحبها أوي ". 

وانهالت التعليقات على الصوره من المتابعين وعلق احد المعجبين: "شكلو جميل أوى مشاء الله"، في إشارة منه إلى الفستان.

وعلق آخر: " قمرات "، وآخر "دائما صاحبة الطلة الجميلة والانيقه دائما ربب يحفظك".

الصور تجمع بينهما من حفل زفاف نجل الفنان هاني شاكر، فى إحدى الفنادق الكبيره بالقاهرة.

آخر أعمال زينة
يذكر أن الفنانه زينه تنتظر عرض فيلمها الجديد "التاريخ السرى لكوثر، وهو من بطوله ليلى علوى، وأحمد حاتم ، ومن تأليف وإخراج محمد أمين.



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