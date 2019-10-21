ترتيب الدوري الانجليزي بعد مباريات الأحد الممتاز

انتهي اليوم الثاني من مباريات الجولة التاسعه من بطولة الدوري الإنجليزي، بعد إقامة مباراة مانشستر يونايتد وليفربول، في قمة الجولة التاسعه من البريميرليج، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق في م باراة قوية.







ليفربول يحافظ علي صدارة الدوري الإنجليزى بعد التعادل مع مانشستر يونايتد



تعادل ليفربول مع مانشستر يونايتد في قمة الجولة التاسعه من بطولة الدوري الإنجليزي، في مباراة شهدت غياب الدولى المصري محمد صلاح نجم ليفربول بسبب الإصابة التي يعانى منها منذ الجولة الماضية أمام ليستر سيتي، في كاحل القدم، وتقدم مانشستر يونايتد في النتيجة في الدقيقة 37 من زمن الشوط الأول عن طريق المهاجم الإنجليزى ماركوس راشفورد ثم تعادل الريدز في الدقيقة 85 من زمن المباراة من البديل أدم لالانا.





ليفربول يفلت من كمين مانشستر يونايتد ويحافظ علي رقمه القياسي



بالفعل لم يسطبع ليفربول معادلة رقم تشيلسي بالفوز في أول 9 جولات من البريميرليج بعد التعادل أمام مانشستر يونايتد ولكنه حافظ علي سجله خالي من الهزائم هذا الموسم في الدوري الانجليزي، فاز ليفربول في 8 مباريات وتعادل في مباراة ويتصدر جدول الترتيب بفارق 6 نقاط عن منافسه مانشستر سيتى.