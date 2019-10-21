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الشركة المسئولة عن الفار تعتذر لجماهير توتنهام

الإثنين 21/أكتوبر/2019 - 04:05 ص
توتنهام
توتنهام
ريهام عبد المحسن
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تقدمت شركة عين الصقر أو hawk eye المسئولة عن تطبيق تقنية حكم الفيديو المساعد (الفار) في مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اعتذار بسبب حالة الارتباك التي حدثت أثناء مباراة توتنهام وواتفورد أمس السبت والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.

وتم استخدام تقنية الفار للتحقق من مدى صحة هدف التعادل لتوتنهام، حيث أشارت الشاشة الكبيرة داخل الملعب في البداية لعدم صحة الهدف قبل أن تصحح قرارها وتؤكد صحته.

وأعلنت شركة عين الصقر في بيان لها اليوم الأحد اعتذار لجماهير توتنهام وواتفورد بسبب حالة الارتباك التي وقعت بعد ارسال بيانات غير صحيحة للشاشة الكبيرة.

وقاب الشركة في البيان:"نعمل سويا مع رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لتفهم سبب حدوث هذه المشكلة واقتراح عدة معايير للتأكد من عدم تكرار ذلك".

وأثارت تقارير صحفية إنجليزية منتصف هذا الشهر عن شكوك حول مستقبل المدير الفنى الأرجنتيني لفريق توتنهام هوتسيبير الإنجليزي ماوريسيو بوكيتينو والذي حقق نتائج سيئة منذ بجاية الموسم مع السبيرز مما جعل إدارة توتنهام تفكر في رحيل المدرب.

وذكر موقع فوتبول لندن الإنجليزي أن المدير الفنى الأرجنتيني السابق لريال مدريد سانتياجو سولاري أصبح مرشح بقوة لقيادة توتنهام هوتسيبير خلفاً لمواطنه بوكيتينو في حال رحيله عن السبيرز.

وكان توتنهام هوتسيبير قد خسر ببطولة دوري أبطال أوروبا أمام بايرن ميونخ بسباعيه ضمن مباريات الجولة الثانية وكان قد تعادل مع أولمبياكوس اليوناني بالجولة الأولي وكان قد خسر أمام برايتون بثلاثيه بالدوري الإنجليزى مما جعل إدارة السبيرز تفكر في إستقدام مدرب أخر.

وكان سانتياجو سولاري قد تولى تدريب ريال مدريد في الموسم الماضي خلفًا لوجيان لوبيتيجي قبل أن تتم إقالته وتعيين زين الدين زيدان وحقق مع الفريق بطولة كأس العالم للأندية

الشركة المسئولة عن الفار تعتذر لجماهير توتنهام
الشركة المسئولة عن الفار تعتذر لجماهير توتنهام

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