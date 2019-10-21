محلل لبناني يصدم المشاهدين بشأن خطة إصلاح الحريري (فيديو)



وأضاف "عاكوم"، في لقاء مع نشرة الأخبار في قناة "TEN" الفضائية، أن الأمور المعروضة في الوثيقة الإصلاحية رويتينة ومن العيب التطرق إلى مثل هذه الإجراءات في عصرنا هذا.



وتابع المحلل السياسي اللبناني، أن المشكلة ليست مع الحكومة الحالية ولكن مع النظام الاقتصادي والسياسي بصفة عامة لأن المشكلة ستظل قائمة بسبب المحاصصة السياسية واقتسام الثروات بين الزعماء السياسيين بالإضافة إلى مسألة سلاح حزب الله، والأمر أكبر من مجرد ورقة إصلاحية تعتبر مثل حبة منوم تخدر اللبنانيين.

قال المحلل السياسي اللبناني، فادي عاكوم، إن خطة الإصلاح التي طرحها رئيس الوزراء اللبناني، سعد الحريري، لن تحقق النتيجة المرجوة منها، ولن تنجح كما هو متوقع، وسيتجه الشارع للمزيد من الاضطرابات، لأن الوعود الموجودة كان يجب أن تتم منذ عشرات السنوات، وهي ليست أمور خارقة تقوم بها الحكومة بل أمور عادية.