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موعد مباراة أرسنال ضد شيفيلد يونايتد اليوم الاثنين 21 أكتوبر في الدوري الإنجليزي

الإثنين 21/أكتوبر/2019 - 03:45 ص
آرسنال
آرسنال
أحمد عصام
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يلتقي نادي أرسنال بقيادة مدربه يوناي إيمري مع فريق شيفيلد يونايتد اليوم الاثنين 21 أكتوبر في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب شيفلد ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2019/2020.

موعد مباراة أرسنال ضد شيفيلد يونايتد :-

وستقام مباراة آرسنال ضد فريق شيفيلد يونايتد في الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، بينما ستقام المباراة في الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية، وفي الساعة الثامنة مساءً بتوقيت دولة المغرب.

القنوات الناقلة لمباراة أرسنال ضد شيفيلد يونايتد :-

وأعلنت مجموعة قنوات بين سبورتس الرياضية عن إذاعة جميع مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم عبر قنواتها على قمري النايل سات والعرب سات، حيث ستقام مباراة آرسنال ضد شيفيلد يونايتد عبر قناة بين سبورتس الرياضية 2 HD.

ويسعى مانشستر سيتي لتحقيق لقب الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم والحفاظ على لقبه الذي أحرزه في الموسمين الماضيين، حيث حقق السيتي جميع الألقاب في انجلترا خلال الموسم الماضي.

ويحتل فريق أرسنال المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري الانجليزي الممتاز برصيد 15 نقطة، بينما يحل فريق شيفيلد يونايتد في المركز الخامس عشر برصيد 9 نقاط.

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