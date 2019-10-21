موعد مباراة أرسنال ضد شيفيلد يونايتد اليوم الاثنين 21 أكتوبر في الدوري الإنجليزي

يلتقي نادي أرسنال بقيادة مدربه يوناي إيمري مع فريق شيفيلد يونايتد اليوم الاثنين 21 أكتوبر في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب شيفلد ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2019/2020.

يلتقي نادي أرسنال بقيادة مدربه يوناي إيمري مع فريق شيفيلد يونايتد اليوم الاثنين 21 أكتوبر في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب شيفلد ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2019/2020.