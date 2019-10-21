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أوموتو ووادي يقودان التشكيل المتوقع للمصري أمام مصر

الإثنين 21/أكتوبر/2019 - 03:38 ص
المصري
المصري
محمد الصو
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استقر إيهاب جلال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي المصري البورسعيدي، على تشكيل فريقه لمواجهة إف سي مصر، بالجولة الخامسة للدوري العام.


"المصري يدخل معسكر بالسخنة استعداد لمصر"

وكان الفريق البورسعيدي، دخل في معسكر مغلق أمس الأحد بأحد القرى السياحية بالعين السخنة، استعدادا للمواجهة المرتقبة.


وخاض الفريق تدريبا وحيدا بمعسكره، ثم عقد المدير الفني محاضرة فنية مع اللاعبين لشرح نقاط القوة والضعف بصفوف المنافس.


"مجلس المصري يتمسك بخدمات جلال"

وأعلن مجلس المصري برئاسة سمير حلبية، التمسك بخدمات إيهاب جلال المدير الفني، على رأس القيادة الفنية حتى نهاية الموسم، رغم الهزيمة من مصر المقاصة، بالجولة الرابعة.

ويلتقي المصري إف سي مصر، مساء اليوم على ملعب الجيش بالسويس، ضمن منافسات الجولة الخامسة للدوري الممتاز.


ومن المتوقع أن يكون تشكيل المصري كالآتي:-

حراسة المرمى : أحمد مسعود

خط الدفاع : كريم العراقي - أحمد شوشة - سعيدو سمبوري - بهاء مجدي

خط الوسط : فريد شوقي - إيزي إيميكا - عمر كمال - حسن علي

خط الهجوم : أوستن أوموتو - محمود وادي.

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الكلمات المفتاحية

المصري البورسعيدي الدوري المصري

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