الزمالك يستقر على صفقات يناير

حدد جهاز الكرة بنادي الزمالك أول اللاعبين الذي يرغب النادي في التعاقد معهم خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة لتدعيم صفوف الفريق.





عبد العاطي على ردار الزمالك





ويستهدف نادي الزمالك التعاقد مع محمد عبد العاطي لاعب وسط نادي وادي دجلة خلال يناير القادم لتدعيم خط الوسط في الفريق.





ورصد نادي الزمالك مبلغ 15 مليون جنية لتقديمهم لنادي وادي دجلة للموافقة على بيع عبد العاطي في الشتاء.

موافقة اللاعب على الانضمام إلى الزمالك





وأكد محمد عبد العاطي على موافقته على الانضمام إلى نادي الزمالك في الشتاء ولكن ينتظر اللاعب موافقة نادي وادي دجلة على الصفقة.





ترتيب نادي الزمالك في الدوري المصري





ويتواجد نادي الزمالك في صدارة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 10 نقاط من أصل 4 مباريات خاضها الفريق حتى الآن في الدوري.



