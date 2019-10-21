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برشلونة يستهدف التعاقد مع نجم منتخب المغرب

الإثنين 21/أكتوبر/2019 - 03:20 ص
برشلونة
برشلونة
حسام مجدي
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يستهدف نادي برشلونة الإسباني التعاقد مع نجم منتخب المغرب في الفترة الحالية للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

برشلونة يدرس ضم أمين حارث

وكشفت صحفية "سبورت" الإسبانية أن نادي برشلونة يرغب في التعاقد مع المغربي أمين حارث نجم نادي شالكة خلال يناير القادم.

وأكدت الصحيفة أن نادي برشلونة يراقب حارث في الفترة الحالية ويتابعه في المباريات لحسم قرار النادي بالتفاوض معه وضمه من عدمه.

مشاركات أمين حارث مع نادي شالكة هذا الموسم

وقد شارك أمين حارث في 9 مباريات مع نادي شالكه خلال هذا الموسم بمختلف المسابقات وسجل خلالهم 4 أهداف وصنع 3 أهداف آخرين.

ترتيب برشلونة في الدوري الإسباني

ويتواجد نادي برشلونة في صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز برصيد 19 نقطة من أصل 9 مباريات خاضها حتى الآن في الدوري.

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الكلمات المفتاحية

برشلونة وابيار المغربي أمين حارث

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