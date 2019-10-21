Advertisements

التنسيق مع منظمة الصحة العالمية لإعلان خلو مصر من فيروس "سي" (فيديو)

الإثنين 21/أكتوبر/2019 - 07:23 ص
وزارة الصحة
وزارة الصحة
نعيم يوسف
Advertisements
Advertisements
قال الدكتور أيسم صلاح الدين، مستشار وزيرة الصحة لكنولوجيا المعلومات، إن إنجاز مبادرة "100 مليون صحة" غير مسبوق في أي دولة بشهادة المؤسسات الدولية، ومنها شهادة مدير منظمة الصحة العالمية، والذي أكد أن هذا لم يحدث في أي دولة في العالم بهذا العدد، وبهذه الجودة. 

وأضاف "صلاح الدين"، في لقاء مع برنامج "هنا العاصمة"، المذاع على قناة "cbc" الفضائية، أن الحملة كانت على عدة مراحل، وتم مسح أكثر من 50 مليون مواطن، وتم اكتشاف أجسام مضادة لحوالي 2 مليون و200 ألف مواطن، بينهم مليون و400 ألف مؤكد إصابتهم، وتم علاج مليون مواطن من بين المليون و400 ألف.

وأشار إلى أن هذا المرض لا يظهر في بداياته، موضحا أن مصر تقوم بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية للإعلان عن مصر خالية من "فيروس سي"، مشددًا على أن مصر أصبحت نموذج للعلاج من فيروس سي.

أخبار تهمك

Advertisements

الكلمات المفتاحية

وزيرة الصحة مصر فيروس سي أخبار

موضوعات متعلقة

الصحة: نقوم بعمل خريطة صحية كاملة لمصر من خلال مسح فيروس سي

"صلاح": نوقع الكشف على 14 مواطنا في المرحلة الثانية من حملة "100 مليون صحة"

"الصحة": الكشف على 47 مليون و866 ألف مواطن ضمن حملة "100 مليون صحة"

"الصحة": 10 ملايين مصري يعانون من الضغط.. ومبادرة "فيروس سي" دخلت موسوعة "جينيس"

أيسم صلاح عن حملة 100 مليون صحة: حققنا المستحيل

الصحة: حملة "100 مليون صحة" مازالت مستمرة في كافة أنحاء الجمهورية

الفيروسات الكبدية: مبادرة 100 مليون صحة أكبر مسح في التاريخ

"الصحة": 98.8% نسبة الشفاء من "فيروس سي" (فيديو)

"الصحة" توجه رسالة عاجلة لمن تم علاجهم من فيروس سي

أيسم صلاح: منظمة الصحة العالمية أكدت أن "100 مليون صحة" أكبر مسح في التاريخ (فيديو)

أخبار تهمك

أول رد من الأهلي على قرار الجبلاية بإقامة مباراة الجونة

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. مقتل مواطن ضربا بـ"الجزمة" على يد موظفة بمكتب التأمينات بالعاشر

منذ حوالي 17 ساعة

رابط alostora مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد كورة ستار مباراة MOHAMED SALAH بث مباشر مباراة LIVERPOOL كورة ستار

منذ حوالي 16 ساعة

ستريم Online بث مباشر مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد يلا شوت bein goal بدون تقطيع ماتش مانشستر ضد ليفربول

منذ حوالي 14 ساعة
ads
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
04:34 م

كورة ستار NOW مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر KOOORA GOAL كورة لايف I7SRY يلا شوت NOW رابط ماتش ليفربول

تابعوها الآن.. مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر (تغطية مباشرة)

05:09 م

خطأ طبي فادح في علاج محمود الخطيب

01:07 م

لايف ostora: مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر yalla shoot يلا شوت اونلاين ماتش مانشستر وليفربول مباشر الي

05:52 م

«شووت NOW» مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر YallaKora كورة جول KOOORA GOAL كورة لايف I7SRY رابط ليفربول

05:30 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: عودة كيسنجر للمشهد السياسى وكوشنر يرشحه وزيرا للخارجية!

مصطفي ثابت
مصطفي ثابت

مصطفى ثابت يكتب: شكرًا لكم..

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قانون البنوك.. توقيت صادم وجدل مستمر

ads
DMCA.com Protection Status