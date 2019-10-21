التنسيق مع منظمة الصحة العالمية لإعلان خلو مصر من فيروس "سي" (فيديو)



وأضاف "صلاح الدين"، في لقاء مع برنامج "هنا العاصمة"، المذاع على قناة "cbc" الفضائية، أن الحملة كانت على عدة مراحل، وتم مسح أكثر من 50 مليون مواطن، وتم اكتشاف أجسام مضادة لحوالي 2 مليون و200 ألف مواطن، بينهم مليون و400 ألف مؤكد إصابتهم، وتم علاج مليون مواطن من بين المليون و400 ألف.



وأشار إلى أن هذا المرض لا يظهر في بداياته، موضحا أن مصر تقوم بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية للإعلان عن مصر خالية من "فيروس سي"، مشددًا على أن مصر أصبحت نموذج للعلاج من فيروس سي.

قال الدكتور أيسم صلاح الدين، مستشار وزيرة الصحة لكنولوجيا المعلومات، إن إنجاز مبادرة "100 مليون صحة" غير مسبوق في أي دولة بشهادة المؤسسات الدولية، ومنها شهادة مدير منظمة الصحة العالمية، والذي أكد أن هذا لم يحدث في أي دولة في العالم بهذا العدد، وبهذه الجودة.