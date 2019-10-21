صحف إسبانيا تمدح فالفيردي

قامت الصحف الإسبانية بمدح إرنستو فالفيردي مدرب نادي برشلونة الإسباني بسبب ما يقدمه مع الفريق خلال الفترة الحالية.





سبب مدح فالفيردي





وقامت صحفية "آس" الإسبانية بوصف نادي برشلونة تحت قيادة فالفيردي بأنه "يتنمر" على أندية الدوري الإسباني حيث قضى الفريق على المنافسة في البطولة.





وأكدت الصحيفة أن نادي برشلونة حقق 199 نقطة في الدوري الإسباني تحت قيادة فالفيردي وسجل 212 هدف وتلقت شباك الفريق 75 هدف حتى هذه اللحظة.





وأشارت الصحيفة إلى أن فالفيردي يحقق نتائج جيده جدا مع برشلونة منذ قدومه للنادي في عام 2017 متفوقا على نادي ريال مدريد رعم نتائجه السيئة في دوري أبطال أوروبا.





ترتيب برشلونة في الدوري الإسباني





ويتواجد نادي برشلونة في صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز برصيد 19 نقطة من أصل 9 مباريات خاضها حتى الآن في الدوري.



