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موعد مباراة المصري وإف سي مصر والقنوات الناقلة

الإثنين 21/أكتوبر/2019 - 03:04 ص
نادي المصري
نادي المصري
السيد علي
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يواجه نادي المصري نظيره إف سي مصر اليوم الإثنين، ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري المصري الممتاز.

ملعب مباراة المصري وإق سي مصر 

ويتقابل المصري وإف سي مصر اليوم على أرضية ملعب الجيش بالسويسـ في تمام الثامنة مساءً.

حكام مباراة المصري وإف سي مصر 

وأعلنت لجنة الحكام باتحاد الكرة برئاسة جمال الغندور طاقم تحكيم مباراة المصري وإف سي مصر.

وتم اسناد المباراة لطاقم تحكيم مكون من محمد حسن، ويعاونه كل من هشام الدسوقي، أحمد شاهين ، علي الكيكي حكما رابعا.

القنوات الناقلة لمباراة المصري وإف سي مصر

تذاع مباراة المصري وإف سي مصر على قناتي "أون سبورت وتايم سبورتس" ضمن منافسات الدوري المصري.

الترتيب.. المصري يواجه إف سي مصر 

ويحتل المصري المركز الـ11 برصيد 4 نقاط من فوز وتعادل وهزيمتين، فيما يحتل إف سي مصر المركز الـ14 برصيد 3 نقاط من 3 تعادلات وهزيمة.

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