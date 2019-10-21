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شاهد.. شيري عادل ترفض كشف حقيقة عودتها لزوجها معز مسعود (فيديو)

الإثنين 21/أكتوبر/2019 - 02:55 ص
بوابة الفجر
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رفضت الفنانة شيري عادل، التعليق على شائعة عودتها لزوجها الداعية الإسلامي معز مسعود، بعد ظهورهما سويًا في مهرجان الجونة السينماي.

وأضافت خلال لقائها في برنامج "عرب وود"، المذاع على قناة "روتانا" قائلة: "مش هتكلم عن حياتى الشخصية".


شيري تكشف سر ظهورها مع معز مسعود في الجونة
ومؤخرًا كشفت الفنانة شيري عادل، من خلال برنامج The insider بالعربي المُذاع عبر فضائية دبي، سبب ظهورها إلى جانب طليقها معز مسعود بمهرجان الجونة السينمائي.

وقالت شيري: " سبب ظهوري بجانب معز مسعود هو لأننا نقوم بالتحضير إلى عمل فني جيد للغاية وقصته مختلفة، وعندما قرأت السيناريو وافقت على الفور لأنه مكتوب بشكل جيد جدًا والرسالة مختلفة، وفي الفترة الحالية نقوم بالتحضيرات الخاصة بالعمل، وسوف نبدأ التصوير قريبًا".


زواج الثنائي

ويُشار إلى أن تزوج الثنائي فى شهر يوليو من عام 2018، بينما تم الطلاق بينهما فى يوليو هذا العام ولكن تأخرا فى إعلان الخبر لوسائل الإعلام، حيث أعلنت الفنانة شيرى عادل، انفصالها عن الداعية الإسلامي معز مسعود بعد زواج دام عام تقريبًا.


ظهورهما بمهرجان الجونة السينمائي

كما ظهرت شيري عادل بجانب طليقها الداعية معز مسعود بمهرجان الجونة السينمائي في دورته الثالثة، وجاء ذلك بعد خبر إنفصالهم، الأمر الذى أدى إلى حيرة للجمهور ، كما أثار ضجة على شبكات التواصل الإجتماعي، مما جعل الجمهور يتسائل من جديد حول علاقتهم.


آخر أعمال شيري عادل

جدير بالذكر أن آخر أعمال الفنانة شيري عادل هو مسلسل "السهام المارقة" والذي عُرض ضمن السباق الرمضاني لعام 2018، حيث كانت أحداثه تدور حول مجموعة من القضايا الساخنة، والتي من أهمها مشكلة الإرهاب، وخاصة تنظيم داعش، واستعراض كل ما يدور داخل هذه الدولة الإرهابية وكيف يتم مناقشة هذه القضية.

يُذكر أن مسلسل "السهام المارقة" من بطولة: شريف سلامة، شيري عادل، هاني عادل، دينا يوسف، عائشة بن أحمد، كامل إبراهيم، وليد فواز، من تأليف شيرين دياب وخالد دياب ومحمد دياب، وإخراج محمود كامل.


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