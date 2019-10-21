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مرتضي منصور: افهم يا خطيب هناك ظروف لا أستطيع البوح بها

الإثنين 21/أكتوبر/2019 - 02:25 ص
بوابة الفجر
السيد علي
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إنتقد المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، رئيس النادي الأهلي محمود الخطيب على قرار الجهات الأمنية بتأجيل مباراة القمة بين الفريقين.

وأوضح منصور في تصريحات عبر برنامج "الزمالك اليوم": أقول لتركي آل الشيخ، القلوب لم تصفى، ولازالو يسبوك لأنك فجرت قضية الفساد الرياضي في مصر".

وتابع حديثه: "الملف الأن ليس في يد اتحاد الكرة، افهم يا خطيب هناك ظروف لا استطيع البوح بها".

وأكمل منصور: "عندما طالبتني الدولة بلعب مباراة المقاولون العرب في استاد السلام لم أرفض، وان كان الملف في يد عمرو الجنايني لكان اقام مباراة القمة غدًا".

وأردف منصور: "لن ألعب مباراة المقاولون العرب وبعد ذلك جينراسيون فوت السنغالي وبعد ذلك الأهلي، الزمالك ليس مركز شباب لكي نلعب مباراة القمة يوم 28 أكتوبر".

وتابع: "هذا لن يحدث والدولة لن تسمح بذلك، الأهلي في راحة ستصل لشهر والزمالك في طحونة كل هذا من أجل عيون بيبو، موعد مباراة القمة سيحدده الأمن".

وأنهي منصور تصريحاته: "محمود عبدالمنعم كهربا لا يستطيع أن ينتقل للأهلي، كنت معزز مكرم في الزمالك والأهلي الأن لا يريدك".

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