كريم العمري: بكيت في مشهد الانسحاب بـ "الممر"

عبر الفنان كريم العمري، عن مشاعره تجاه مشاركته في فيلم "الممر" الذي حق نجاحًا جماهيريًا خاصةً بعد عرضه على شاشات التلفاز.

وقال كريم العمري: "مشاركتي بالممر هي الأقرب لقلبي في مسيرتي الفنية"، لافتًا إلى أن الفيلم أحدث حالة مُبهرة وتفاعلًا كبيرًا جدًا من الجمهور لم يحدث منذ سنوات طويلة مع أي عمل غيره.





دوره في الفيلم

وأضاف كريم العمري: جسدت دور ضابط اتصال وهو بمثابة حلقة الوصل بين الطرفين القيادة العامة والمجموعة التي تنفذ العملية بقيادة الضابط "نور".





وأشار إلى أنه قام بتصوير عدد من المشاهد ولكن تم حذفها من الفيلم.





خدمته في سلاح الجو

وعن تدريباته واستعدادته للفيلم، أوضح أنه لم يحتاج إلى المعايشة أو تدريبات عسكرية لتجسيد الدور لأنه قبل التحاقه بالتمثيل تشرف بكونه ضابط سابق بالقوات الجوية المصرية لمدة تزيد عن عشرون عامًا.





بكاءه في مشهد الانسحاب

وتابع: بكيت في مشهد الانسحاب والجمهور اتأثر جدًا بيه وتعايش معنا لحظة بلحظة.





وطالب كريم العمري تقديم عدد من الأعمال الفنية القيمة التي تترك أثرُا وبصمة في نفوس وقلوب الجمهور.





أعماله المقبلة

وعن أعماله الفنية القادمة من المنتظر أن يشارك الفنان كريم العمري في عمل درامي ضخم يتناول حياة أحد أبطال القوات المسلحة المصرية.





جدير بالذكر أن الفنان كريم العمري شارك في عدد من الأعمال الفنية وهم "نصيبي وقسمتك 2، 3"، "لدينا أقول أخرى"، "الزوجة 18".







