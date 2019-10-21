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تتويج ديانا حامد بلقب ملكة جمال مصر للكون 2019

الإثنين 21/أكتوبر/2019 - 02:15 ص
بوابة الفجر
ريهام كمال
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أعلنت اللجنة المنظمة لمسابقة ملكة جمال مصر للكون 2019، تتويج المتسابقة ديانا حامد باللقب

وتسلمت ديانا حامد التاج من ناريمان خالد الحائزة على اللقب في 2018.

الوصيفات
وأعلنت اللجنة المنظمة للمسابقة آية عبدالرازق وصيفة أولى للملكة، ومنة مكاوى وصيفة ثانية للملكة.

أعضاء لجنة التحكيم
يشار إلى أن لجنة تحكيم المسابقة تضم نحو 10 أعضاء أبرزهم الفنانة نسرين طافش، هدى عبود ملكة جمال مصر للكون سابقًا ومنظمة المسابقة.

كما تضم الإعلامية نهى عبد العزيز، مصمم الأزياء المصرى العالمى هانى البحيرى وترأسها جراح التجميل اللبنانى دكتور طارق سمايلي.

عرض لأزياء البحر
وشهدت المسابقةعرض المتسابقات أزياء البحر لتقيّم لجنة التحكيم مرونتهن وانسيابية مشيتهن على البحر.

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