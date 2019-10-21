مفاجأة.. مرتضي منصور يكشف سر إختيار أمير توفيق مديراً للتعاقدات بالأهلي

علق المستشار مرتضي منصور، رئيس نادي الزمالك، علي إختيار أمير عيد مديراً للتعاقدات بالنادي الأهلي.





وقال منصور في مقطع فيديو بثه برنامج "الزمالك اليوم"، المذاع عبر قناة "الحدث اليوم" ، أن محمود الخطيب يحاول تقليده في كل ما يتخذ من قرارات وإجراءات إدارية، نظرا لافتقاده الخبرة، على حد قوله.





وواصل رئيس الزمالك، أن الفريق شهد طفرة في عهده خلال السنوات الأخيرة على جميع المستويات، وهو ما يجعل مجلس إدارة الأهلي يعمل على تقيلده.





وإستمر مرتضي منصور في تعليقه علي مجلس إدارة الأهلي: "بعت ناس من عندي تسافر عشان تجيب مدرب أجنبي سافروا هما كمان، حتى لما سفَّرت أمير مرتضى، راح الخطيب باعت أمير توفيق، يعني حتى اختار نفس الاسم".





وواصل رئيس الزمالك: "نزلت الملعب وسط تدريبات الفريق عشان أتكلم مع اللاعيبة وأحفزهم راح الخطيب عمل نفس الكلام ونزل يحفز لاعيبته، يعني اللي عملته زمان وأنا صغير الخطيب جاي يعمله وهو كبير".





وأوضح: "أنا رئيس نادي من 15 سنة، لكن الخطيب رئيس نادي من سنتين بس، عشان كده معندوش خبرة، وهيغلط، وهيتعلم، وهنستحمله مفيش مشكلة، أنا كنت بعمل كده في بداياتي".





وتطرق رئيس الزمالك للحديث عن فوز فريق اليد بالنادي: "إحنا أبطال أفريقيا في كرة القدم لما جبنا كونفيدرالية، وأبطال أفريقيا في كرة اليد كمان، ودي حاجة تسعدنا وتشرفنا".



