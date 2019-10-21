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مفاجأة جديدة بشأن موعد الكلاسيكو

الإثنين 21/أكتوبر/2019 - 02:15 ص
كلاسيكو الأرض
كلاسيكو الأرض
حسام مجدي
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يستعد جماهير الكرة الإسبانية لسماع مفاجأة جديده بشأن موعد الكلاسيكو بين نادي ريال مدريد ونادي برشلونة في الدوري الإسباني الممتاز.


تحديد موعد الكلاسيكو الجديد

وكشفت إذاعة "كادينا كوبي" الإسبانية أن القرار الذي ستعلن عنه لجنة المسابقات بالاتحاد الإسباني لكرة القدم غدا الإثنين هو أن الكلاسيكو سيلعب يوم 18 ديسمبر القادم.

وأشارت الإذاعة إلى أنه من المتوقع أن تصدر اللجنة قرارها النهائي بشأن الكلاسيكو غدا قبل الظهر.


اعتراض من رابطة الليجا على قرار لجنة المسابقات

كما أكدت الإذاعة أنه سيتمّ طعن هذا القرار من جانب رابطة الليجا حيث تفضل الرابطة يوم 4 ديسمبر للكلاسيكو لأنّ في هذا اليوم لا توجد مباراة حسب جدول المباريات.


ترتيب الفريقين في الدوري الإسباني

ويتواجد نادي برشلونة في صدارة جدول ترتيب الدورى الإسباني الممتاز برصيد 19 نقطة بينما يتواجد نادي ريال مدريد في المركز الثاني برصيد 18 نقطة.

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موعد الكلاسيكو الجديد ريال مدريد برشلونة

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