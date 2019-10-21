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تعرف على وعد لبلبة للراحلة والدتها (فيديو)

الإثنين 21/أكتوبر/2019 - 02:06 ص
لبلبة
لبلبة
كريم هاشم _تصوير ياسمين عليوة
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 قالت الفنانة لبلبة، أثناء "ندوة ونجم" التي قامت مساء أمس، في قصر السينما بجاردن سيتي، أنها وعدت والدتها انها سوف تكون ناجحة وهي صغيرة وأيضًا عندما تكون كبيرة، وأنها متمسكة بالفن وهفضل فيه.

 

وأضافت لبلبة، أن مرحلة شهرة أفلامها عملت مع مخرجين كبار، قائلة: "أتعلمت منهم الكثير وأنا سعيدة بالعمل معهم.

 

وأردفت لبلبة، أنها كانت مرحلة مهمة في حياتها وهي عندما كانت الأفلام عبارة عن ثلاث ممثلين ذكور وثلاث إناث.

 

و قالت لبلبة، أنها كانت دائما ماتطلب من والدتها العب مع الأطفال،وكانت دائمًا ماترفض والدتها، قائلة: "أنت عندك حفلة بليل مع عبد الحليم حافظ، مشيرة إلى أنها أحيانا كانت تجلب "الفوطة" وتعاملها معاملة العروسة.


 

وكانت لبلبة تروي في ندوة قصر السينما، عن قصة العروسة اللعبة، وكان الفنان أنوروجدي في الوقت يبحث عن طفلة وطلب من مساعد المخرج في هذا الوقت حسن الصيفي، طفلة فرشحها له وذهب أنور وجدي لعرض لها في المسرح متخفي وأعجب بها وطلب من "الصيفي" ان يمضي معها.

 

وأشارت لبلبلة، ان أنور وجدي طلب من المخرج أن يحضر عروسة لكي يشجعها في المشهد وبالفعل قامت لبلبة بعمل الفن بإخلاص، قائلة: "لحد دلوقتي العروسة معايا لو كنت اعرف انكم هتتكلموا عنها كنت جبتها معايا وانا جاية".

 

وفي نفس اللقاء تحدثت لبلبة عن الزعيم عادل إمام، ومشوارها الفني معه حيث مضيفة، إنها كانت محظوظة بالعمل مع الزعيم عادل إمام، وأنها استفدت من شعبية الزعيم.

 

وأضافت لبلبة،:" إحنا اشتغلنا مع بعض ثلاث أفلام ولم أكون اشارك بها  "الكابل" مضيفة، كنت بمجرد النظرة اليه أفهم وأحس بشعوره لدرجة أن المخرجين كان يتسألون عن أذا كنا محضرين المشاهد مع بعض أم لا وكانت الإيجابة من الزعيم بـ"لا" متفقناش.

 

 

وأردفت "لبلبة" أن أول عمل جمعهم هو "البعض يذهب للمأذون مرتين، قائلة: " كنت طالعة حامل طول الفيلم ده وبخلف عيال  كتيرعشان ميتجوزش عليا وكانت النتيجة أنه طفش مني من لبخت العيال، مضيفة أن السينما زمان كانت تعلم أشياء  ".

 

وأستكملت "لبلبة" حديثها أن نجاح هذا الفيلم وحب المشاهدين لهذا "الكابل" حبونا وكانت نتجية لذلك النجاح رشحت لفيلم "خلي بالك من جيرانك" إخراج محمد عبد العزيزوكتابة وانتاج فاروق صبري.

 

وفي نفس السياق قالت "لبلبة" أن المخرج محمد عبد العزيز قال لها مبروك عليكي هذه أول بطولة مطلقة لكي، وبعد ذلك العمل بدأ فيلم "عصابة حمادة وتوتو" و"احترس من الخط" وكنت طيلت الفيلم أقول بتاع لدرجة أني قولتها 23 مرة، وجيت في مرة وقولت "أنا بتاع البتاتيع" وعلقت بعدها مع المشاهدين".

 

والجدير بالذكرأن "لبلبة" تحدثت خلال ندوتها، عن صفات الفنان عادل إمام، قائلة: "عينيه طيبة وإنسان عطوف بيحس بالأخرين وهذه من ألإضل ميزاته.

 

وأضافت "لبلبة" عن أبرز المواقف المؤثرة التي وقف معها الزعيم قائلة: "انا منساش وقفته معايا في وفاة والدتي هو وعائلتة لكي أعبر بهذه الأزمة التي وصفتها "بالهزة"، وبكت في النهاية .

 

وعلق "عبد المنعم" أنا كمان والدتي توفت الله يرحمها.

 

و تم تكريمها عن مجمل أعمالها في ندوة أدارها الفنان والإعلامي تامر عبد المنعم، فى "نجم وندوة"، وشكرها على حضورها، ثم أعقب التكريم عرض فيلمها "جنة الشياطين" للمخرج الراحل أسامة فوزى.

 

وقالت 'لبلبة" خلال الندوة أنها وهبت حياتها كلها للفن مضيفة انها ستهب الماضي أيضا.

 

وجدير بالذكرأن الندوة بدأت  بالسلام الجمهوري، واعقبه كلمة الأستاذ تامر عبد المنعم مدير قصر الثقافة السينما والذي يدير الندوة.

 

حيث قام بالترحيب بليلة ورحبت ليلية بالحصول والصحفيين مشيرا إلي دور الصحفين في بداية حياتها منذ أن بدأت التمثيل وعمرها 5سنوات إلى الأن لأنهم قاموا بتشجيعها.


واردفت لبلبة" أنها بتشعر بالحرج بالظهور في الصحافة مضيفه أن هذا الحرج جأء على كبر، على عكس طفولتها.

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