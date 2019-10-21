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محامي بالنقض: السجون التركية أصبحت الأخطر في العالم (فيديو)

الإثنين 21/أكتوبر/2019 - 03:40 ص
بوابة الفجر
نعيم يوسف
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قال صلاح سليمان، المحامي بالنقض، إن السجون التركية أصبحت من أخطر السجون في العالم، وهي غير مناسبة للنساء، فضلا عن أن مشرفين الأمن داخل سجون النساء من الرجال، وهذا يؤدي إلى حالات من التحرش والاغتصاب ما أدي إلى ارتفاع حالات الانتحار.

وأضاف "سليمان"، في لقاء مع برنامج "الآن" المذاع على قناة "Extra News" الفضائية، أنه بالنسبة للمجتمع التركي فإن 40% من النساء يتعرضن للعنف، والمعاملة السيئة، وتحتل المركز الـ105 في مجال حقوق المرأة، و40% من النساء يتم التمييز ضدها في الحقوق القانونية.

وتابع المحامي بالنقض، أن تركيا لا تتعامل مع المرأة على أنها أقل شأنا فقط، ولكن تعتبرها خصمًا، لافتا إلى أن المرأة موطن للقوة في مواجهة تعسف السلطة، كما حدث في مصر خلال الفترة الماضية والثورات التي مرت على مصر، لأن المرأة أكثر إحساسا بالخطر، ما يولد رد فعل شديد وعكسي تجاه الخطر.

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الكلمات المفتاحية

توك شو تركيا السجون أخبار

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