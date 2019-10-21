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أهداف مباراة- ميلان 2 × 2 ليتشي بالدوري الإيطالي

الإثنين 21/أكتوبر/2019 - 02:03 ص
صورة الهدف
صورة الهدف
محمد مرعي
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إكتفي فريق إي سي ميلان بالتعادل أمام ضيفه ليتشي، بهدفين في كل شبكة، في المواجهة التي جمعت بين الفريقين أمس الأحد، ضمن الجولة الثامنة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وخسر "الروسونيري" نقطتين، في سباق المنافسة علي الكالتشيو، بعد هذا التعادل الذي جاء بطعم الهزيمة، ورفع بها رصيده إلى 10 نقاط، وتراجع إلى المركز الثاني عشر على سلم ترتيب "الكالتشيو".

بينما رفع ليتشي رصيده إلى 7 نقاط، ويحتل المركز الخامس عشر على سلم الترتيب.

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ميلان ليتشي بيتشي بالفيديو اليوم اليتامي

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