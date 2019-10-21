السعادة تخيم علي ريال مدريد بسبب حكم مباراة جلطة سراي

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم اليوم عن طاقم تحكيم مباراة ريال مدريد وجلطة سراي ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

حكم مباراة ريال مدريد وجلطة سراي

وسيتولى إدارة مباراة ريال مدريد وجلطة سراي بدوري أبطال أوروبا الحكم االإيطالي دانييلي اورساتو.





السعادة تخيم على ريال مدريد بسبب حكم المباراة

وتسيطر السعادة على نادي ريال مدريد بسبب قرار تعيين دانييلي اورساتو لمباراة الفريق ضد نادي جلطة سراي في دوري أبطال أوروبا.

وكان اورساتو قد أدار مباراة واحده من قبل لنادي ريال مدريد ضد نادي مالمو السويسري في دوري أبطال إفريقيا موسم 2015 بدور المجموعات وتمكن الفريق الملكي من الفوز وقتها يثمانية نظيفه.





موعد مباراة ريال مدريد القادمة

ويستعد نادي ريال مدريد لمواجهة نظيره نادي جالطة سراي التركي يوم الثلاثاء القادم 22 أكتوبر ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.