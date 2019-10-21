كايلي تضع لمساتها على وجه شقيقتها كيم كارداشيان في حفل عيد ميلادها الـ39 (صور)







من أجل الاحتفال بعيد ميلادها الـ 39، جندت نجمة " مواكبة مع كارداشيان" شقيقتها الصغرى كايلي جينر لمساعدتها بوضع ماكياج خاص لإضفاء اطلالة مثالية عليها بحفلها المنتظر.





كيم تنشر فيديو عبر Instagram Story

يُظهر مقطع فيديو نشرته كيم على حسابها في Instagram Story، كايلي Kylie وهي تضع أحمر الخدود على خدود كيم، وتضفي ماكياجًا مستوحى من الألوان تصنع مكياجها الخاص بها.



وفي الوقت نفسه، تم تزيين القصر لحفل كيم. مع مجموعة من إعدادات الطاولة اللطيفة وبالونات الخوخ الأنيقة، كتبت الحروف الموجودة في وسط الجدول رسالة "Happy Kim Day".



على الرغم من الاحتفال أقيم في منزل كريس جينر، إلا أن كيلي كانت خارج المدينة، حيث حضرت حفل زفاف جنيفر لورنس إلى كوك ماروني في رود آيلاند.





حضور الحفل من المشاهير

من بين المشاهير الآخرين الذين تم رصدهم في حفل الزفاف، إيما ستون، أديل، سيينا ميلر، نيكول ريتشي، وآشلي أولسن. ألقى المتزوجون حديثًا حفلة عشاء بروفة في الليلة التي سبقت يومهم الكبير في جزيرة روز المنعزلة.



تفصلنا عدة أيام عن يوم الهالوين الذي تحتفل به دول مختلفة حول العالم، والعديد من المشاهير يختارون إطلالاتهم ويعتمدون جلسات تصوير مميزة من أجل هذا الحفل، وهو أمر لا ينساه آل كارداشيان.



في سياق مختلف، نشرت نجمة تليفزيون الواقع الأمريكية كايلي جينر البالغة من العمر 22 عامًا مؤخرًا صورة لها برفقة طفلتها "ستورمي" التي تبلغ من العمر عام واحد وهما في مزرعة كبيرة لليقطين بلوس أنجلوس، وقضوا يومًا لطيفًا برفقة العائلة، بما في ذلك "ترو" ابنة شقيقتها "كلوي" و"دريم" ابنة شقيقها "روب".





سكوت حبيب كايلي يحضر الحفل

إلا أنه بالإضافة إلى أفراد العائلة، لم تكن كايلي بمفردها، حيث تواجد حبيبها السابق ترافيس سكوت، فيما يعد أول لم شمل لهما بعد انفصالهما في وقت سابق من هذا الشهر، ومنذ آخر ظهور لهما سويًا في 27 أغسطس، خلال حضور العرض الأول للفيلم الوثائقي عن ترافيس، وفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.



ورغم انفصالهما وما أثاره من جدل مؤخرًا، إلا أن كايلي وترافيس حرصا على أن يكونا برفقة ابنتهما في ذلك اليوم العائلي، ولكنهما لم يتصورا معًا، مما قد يشير أن الأجواء بينهما مضطربة بعض الشيء.



ونشرت كايلي صورة لها برفقة ابنتها التي بدت لطيفة للغاية بملابس منقوشة برسمات اليقطين وسنيكرز أبيض من "نايكي"، بينما اعتمدت كايلي إطلالة كاجوال ذات توب أبيض وجينز وتركت شعرها منسدلًا.











بدأت كيم كارداشيان وزوجها كانييه ويست احتفالات أعياد ميلادها في بالم سبرينغز، كاليفورنيا، مساء يوم السبت 20 أكتوبر، قبل يومين من بلوغها سن التاسعة والثلاثين رسميًا، حيث استفادت إلى حد كبير من وجود عضو خبير بمستحضرات التجميل في الأسرة.