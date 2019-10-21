Advertisements
Advertisements

ميدو معلقاً على أمير مرتضي: اختفي شوية

الإثنين 21/أكتوبر/2019 - 01:54 ص
ميدو
ميدو
السيد علي
Advertisements
Advertisements
كشف أحمد حسام ميدو لاعب ومدرب نادي الزمالك الأسبق، والمدير الفني لمصر للمقاصة الحالي، عن مميزات وعيوب سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، وأمير منصور الشرف على الكرة في الزمالك.

وصرح ميدو عبر إستضافته علي فضائية القاهرة والناس: "سيد عبدالحفيظ مدير كرة ناجح جدًا، ووظيفته أسهل بكثير من أمير مرتضى".

وواصل ميدو: "عبدالحفيظ يعمل على نظام راسخ في الأهلي يساعد سيد عبد الحفيظ في مهام عمله بشكل أفضل، أما أمير لديه مهمة صعبة جدًا واصغر في السن وخبراته أقل، وصنع ايجابيات كثيرة في فريق الزمالك، ولديه شجاعة في مواجهة الاعلام واللاعبين".

وأنهي ميدو حديثه علي الثنائي بتوجيه النصائح قائلاً: "نصحيتي لأمير في الاندية الكبرى والتي بحجم الزمالك، عندما تتصدر المشهد أكثر مما يجب يمكن أن يتحول هذا لضرر، أحيانًا يجب أن تختفي قليلًاـ من أجل فريقك".

أخبار تهمك

Advertisements

الكلمات المفتاحية

ميدو الزمالك

موضوعات متعلقة

مرتضي منصور يحذر الخطيب ويهدد الأهلي

"مرتضى" يفجر مفاجأة مدوية عن عبدالله السعيد

عاجل.. الزمالك يشكو عبد الله السعيد لاتحاد الكرة بعد التجديد للأهلي

مرتضى منصور.. فاوض "ميدو" للإشراف على الكرة وعين "أمير"

تيجانا يؤكد دعمه لأمير مرتضى منصور

أمير مرتضى يفتح النار على سيد عبدالحفيظ: "أنت مجرد لاعب محلي لم يحقق أي نجاحات"

أول تعليق من أمير مرتضى بعد فوز الزمالك على المقاصة

تحذير قوي من الزمالك لـ"كهربا وأوباما"

شيكابالا يبلغ الزمالك بوجود عرض له من مصر المقاصة

الزمالك يحسم الجدل حول رحيل شيكابالا للمقاصة

أخبار تهمك

عاجل.. حقيقة وجود توأم لـ"راجح" قاتل شهيد الشهامة بالمنوفية

منذ أقل من ساعتين

شوت NOW مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر Liverpool SALAH كورة لايف PLU beIN SPORTS ماتش ليفربول NOW

منذ حوالي 8 ساعات

ماتش اليوم NOW مشاهدة مباراة ليفربول اليوم بث مباشر ماتش ليفربول ضد مانشستر يونايتد Yalla ShooT كورة لايف ليفربول NOW

منذ حوالي 10 ساعة

«شووت NOW» مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر YallaKora كورة جول KOOORA GOAL كورة لايف I7SRY رابط ليفربول

منذ حوالي 10 ساعات
ads
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
04:34 م

كورة ستار NOW مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر KOOORA GOAL كورة لايف I7SRY يلا شوت NOW رابط ماتش ليفربول

تابعوها الآن.. مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر (تغطية مباشرة)

05:09 م

خطأ طبي فادح في علاج محمود الخطيب

01:07 م

لايف ostora: مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر yalla shoot يلا شوت اونلاين ماتش مانشستر وليفربول مباشر الي

05:52 م

«شووت NOW» مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر YallaKora كورة جول KOOORA GOAL كورة لايف I7SRY رابط ليفربول

05:30 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: عودة كيسنجر للمشهد السياسى وكوشنر يرشحه وزيرا للخارجية!

مصطفي ثابت
مصطفي ثابت

مصطفى ثابت يكتب: شكرًا لكم..

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قانون البنوك.. توقيت صادم وجدل مستمر

ads
DMCA.com Protection Status