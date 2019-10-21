Advertisements الفجر الفني ماسبيرو وفضائيات الفجر الفني خليل العوامي رئيسا لتحرير برنامج "القاهرة الآن" للإعلامية لميس الحديدي الإثنين 21/أكتوبر/2019 - 01:44 ص Advertisements Advertisements انطلقت أولى حلقات برنامج "القاهرة الآن" للإعلامية لميس الحديدى، الذى تعود به للشاشات بعد عدة سنوات من الغياب، ويترأس تحرير البرنامج خليل العوامي.بداية التعاون بين لميس وخليلوهذه ليست التجربة الأولى له مع لميس الحديدي، وإنما تجربة مهنية ممتدة على مدار عشر سنوات قدما خلالها ثلاث تجارب تليفزيونية حيث عمل معها طوال فترة تقديما برنامجها "هنا العاصمة" على قناة CBC منذ انطلاقه يوليو ٢٠١١ مديرا لتحرير البرنامج ثم رئيسًا للتحرير أواخر ٢٠١٦.كما بدأ العوامي العمل مع الحديدي ٢٠١٠ من خلال برنامج " من قلب مصر" على التليفزيون المصري، وتمتد خبرته الصحفية منذ ٢٠٠١ والتحق للعمل بالتليفزيون ٢٠٠٥ من خلال ماسبيرو ثم انتقل لعدة محطات فضائية.أولى حلقات البرنامجوفى بداية الحلقة قامت بتوجيه كلمة للجمهور، أعربت من خلالها عن سعادتها للتواجد عبر قناة الحدث، وأن القناة ليست غريبة عن مجموعة العربية التى عملت فيها كمراسلة اقتصادية منذ بدايتها.طبيعة برنامجها الجديدوأوضحت لميس الحديدى أن برنامج "القاهرة الآن" يقدم تجربة مختلفة تحاول من خلالها الاقتراب من شكل الإعلام الجديد، الذى يتفاعل معه المشاهد من كل مكان ولا يقتصر دوره على الاستماع فقط.وأضافت لميس أن البرنامج يبث على الهواء مباشرة يوم الأحد والاثنين ويذاع من الساعة التاسعة مساء إلى الحادية عشر مساء، وذلك على شاشة الحدث، وتناقش فى الساعه الأولى كل ما يحدث فى الأمور المصرية والإقليمية، والساعة الثانية تبث حصريا على منصات التواصل الإجتماعي المتعلقة بالبرنامج.ويرصد الفجر الفني مشوار نجاح الإعلامية لميس الحديدي، منذ بدايته حتى انتقالها إلى قناة العربية الحدث..نشأتهاولدت الإعلامية "لميس علي محمد علي الحديدي" في السابع من نوفمبر، عام 1969م، بمدينة القاهرة، وتعد لميس من عائلة جامعية مثقفة، فوالدها هو الأستاذ الجامعي وعميد كلية البنات جامعة عين شمس الأسبق علي الحديدي، أما والدتها فهي السيدة ليلى البحيري.حياتها الزوجيةتزوجت "الحديدي" من الإعلامي "عمرو أديب"، وأنجبت منه ابنها الوحيد "نور الدين".مؤهلاتها العلميةتخرجت "لميس" فى كلية الاقتصاد والعلوم السياسية من الجامعة الأمريكية بالقاهرة، اتجهت بعد تخرجها للعمل الصحفي، حصلت على شهادة الماجستير في الصحافة التلفزيونية.دخولها في عالم الصحافةبدأت لميس حياتها المهنية في مجال الإعلام من خلال عملها في جريدة" العالم اليوم"، والتي تهتم بالشؤون الاقتصادية، وانتقلت فيما بعد للعمل الإعلامي من خلال إعداد وتقديم العديد من البرامج في القنوات المصرية.بدايتها الإعلاميةقامت "لميس" بتقديم برنامج "فيش وتشبيه" ويعد من أهم وأشهر البرامج التي قدمتها.وقدمت أيضا عام 2005 برنامج "كرسي في الكلوب".وبعد ذلك قامت بعمل برنامج في 2010 "من قلب مصر" على شبكة النيل الفضائية.ثم بعد ذلك قدمت برنامج "اتكلم"، وبرنامج "مانع وممنوع"، و"الاختيار الأصعب"، و"من قلب مصر".ومع أعقاب ثورة 25 يناير عام 2011 انتقلت "الحديدي" إلى شبكة قنوات "سي بي سي"حيث قدمت برنامج "نصف الحقيقة".ويعد برنامج "هنا العاصمة" هو من أهم البرامج التي قدمته في الوقت الحاضر، فقد استمر فيما يقرب من 7 سنوات وفي هذا الوقت إنفردت لميس بلقائات ولعل أهمها على الإطلاق هو لقائها بالكاتب الراحل "محمد حسنين هيكل".ولم تكتفِ "لميس" بعملها كمقدمة ومعدة برامج فهي أيضًا تكتب مقالات رأي في جريدة "المصري اليوم".حوارها مع رئيس الجمهويةومن أبرز اللقاءات التى قامت بها هو حوارها مع الرئيس عبد الفتاح السيسي عندما قرر أن يلبي ندأ الشعب والترشح لرئاسة الجمهورية وحاورته وقتها على شاشة "سي بي سي" وذاع ايضًا عبر قنوات "اون تي في" وشاركها في التقديم الإعلامي "إبراهيم عيسى".الجوائز التي حصلت عليهاحصلت الإعلامية "لميس الحديدي" في عام 2017 على جائزة أفضل مذيعة، و منحتها إياها مؤسسة الدير جيست.وحصلت أيضًا على جائزة "الشجاعة الاستثنائية " من مؤسسة مي شدياق اللبنانية، وهي جائزة تمنح لتكريم الصحفيين الذين أبدوا شجاعة كبيرة أخبار تهمك Advertisements الكلمات المفتاحية نجوم الفن مشاهير مزيكا فن سينما دراما الفجر الفني اخبار الفنانين اخبار الفن اليوم اخبار الفن موضوعات متعلقة لميس الحديدي تقدم تغطية خاصة لليوم الأخير من الانتخابات "الهضيبي" رئيسًا للجنة الإعلام بحزب الوفد.. وحياة عبدون نائبًا تعيين خليل العوامي نائبا لرئيس لجنة الإعلام النوعية بـ"الوفد" متحدث الري يكشف أسباب غرق عوامة نيلية في الجيزة شاهد.. أول ظهور لـ"لميس الحديدي" فى برنامجها الجديد "القاهرة الآن" على قناة الحدث (فيديو) أخبار تهمك خطأ طبي فادح في علاج محمود الخطيب منذ حوالي 14 ساعة فاروق الباز يكشف حقيقة بناء سد النهضة على أرض هشة منذ ساعتين و 41 دقيقة نجم الزمالك السابق ساخرا من حارس الأهلي: "أنا رفضت ريال مدريد" منذ حوالي 7 ساعات عاجل.. مقتل مواطن ضربا بـ"الجزمة" على يد موظفة بمكتب التأمينات بالعاشر منذ حوالي 12 ساعة