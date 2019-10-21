خليل العوامي رئيسا لتحرير برنامج "القاهرة الآن" للإعلامية لميس الحديدي





انطلقت أولى حلقات برنامج "القاهرة الآن" للإعلامية لميس الحديدى، الذى تعود به للشاشات بعد عدة سنوات من الغياب، ويترأس تحرير البرنامج خليل العوامي.





بداية التعاون بين لميس وخليل وهذه ليست التجربة الأولى له مع لميس الحديدي، وإنما تجربة مهنية ممتدة على مدار عشر سنوات قدما خلالها ثلاث تجارب تليفزيونية حيث عمل معها طوال فترة تقديما برنامجها "هنا العاصمة" على قناة CBC منذ انطلاقه يوليو ٢٠١١ مديرا لتحرير البرنامج ثم رئيسًا للتحرير أواخر ٢٠١٦.

كما بدأ العوامي العمل مع الحديدي ٢٠١٠ من خلال برنامج " من قلب مصر" على التليفزيون المصري، وتمتد خبرته الصحفية منذ ٢٠٠١ والتحق للعمل بالتليفزيون ٢٠٠٥ من خلال ماسبيرو ثم انتقل لعدة محطات فضائية.





أولى حلقات البرنامج

وفى بداية الحلقة قامت بتوجيه كلمة للجمهور، أعربت من خلالها عن سعادتها للتواجد عبر قناة الحدث، وأن القناة ليست غريبة عن مجموعة العربية التى عملت فيها كمراسلة اقتصادية منذ بدايتها.





طبيعة برنامجها الجديد

وأوضحت لميس الحديدى أن برنامج "القاهرة الآن" يقدم تجربة مختلفة تحاول من خلالها الاقتراب من شكل الإعلام الجديد، الذى يتفاعل معه المشاهد من كل مكان ولا يقتصر دوره على الاستماع فقط.





وأضافت لميس أن البرنامج يبث على الهواء مباشرة يوم الأحد والاثنين ويذاع من الساعة التاسعة مساء إلى الحادية عشر مساء، وذلك على شاشة الحدث، وتناقش فى الساعه الأولى كل ما يحدث فى الأمور المصرية والإقليمية، والساعة الثانية تبث حصريا على منصات التواصل الإجتماعي المتعلقة بالبرنامج.





ويرصد الفجر الفني مشوار نجاح الإعلامية لميس الحديدي، منذ بدايته حتى انتقالها إلى قناة العربية الحدث..





نشأتها

ولدت الإعلامية "لميس علي محمد علي الحديدي" في السابع من نوفمبر، عام 1969م، بمدينة القاهرة، وتعد لميس من عائلة جامعية مثقفة، فوالدها هو الأستاذ الجامعي وعميد كلية البنات جامعة عين شمس الأسبق علي الحديدي، أما والدتها فهي السيدة ليلى البحيري.





حياتها الزوجية

تزوجت "الحديدي" من الإعلامي "عمرو أديب"، وأنجبت منه ابنها الوحيد "نور الدين".





مؤهلاتها العلمية

تخرجت "لميس" فى كلية الاقتصاد والعلوم السياسية من الجامعة الأمريكية بالقاهرة، اتجهت بعد تخرجها للعمل الصحفي، حصلت على شهادة الماجستير في الصحافة التلفزيونية.





دخولها في عالم الصحافة

بدأت لميس حياتها المهنية في مجال الإعلام من خلال عملها في جريدة" العالم اليوم"، والتي تهتم بالشؤون الاقتصادية، وانتقلت فيما بعد للعمل الإعلامي من خلال إعداد وتقديم العديد من البرامج في القنوات المصرية.





بدايتها الإعلامية

قامت "لميس" بتقديم برنامج "فيش وتشبيه" ويعد من أهم وأشهر البرامج التي قدمتها.





وقدمت أيضا عام 2005 برنامج "كرسي في الكلوب".





وبعد ذلك قامت بعمل برنامج في 2010 "من قلب مصر" على شبكة النيل الفضائية.





ثم بعد ذلك قدمت برنامج "اتكلم"، وبرنامج "مانع وممنوع"، و"الاختيار الأصعب"، و"من قلب مصر".





ومع أعقاب ثورة 25 يناير عام 2011 انتقلت "الحديدي" إلى شبكة قنوات "سي بي سي"حيث قدمت برنامج "نصف الحقيقة".





ويعد برنامج "هنا العاصمة" هو من أهم البرامج التي قدمته في الوقت الحاضر، فقد استمر فيما يقرب من 7 سنوات وفي هذا الوقت إنفردت لميس بلقائات ولعل أهمها على الإطلاق هو لقائها بالكاتب الراحل "محمد حسنين هيكل".





ولم تكتفِ "لميس" بعملها كمقدمة ومعدة برامج فهي أيضًا تكتب مقالات رأي في جريدة "المصري اليوم".





حوارها مع رئيس الجمهوية

ومن أبرز اللقاءات التى قامت بها هو حوارها مع الرئيس عبد الفتاح السيسي عندما قرر أن يلبي ندأ الشعب والترشح لرئاسة الجمهورية وحاورته وقتها على شاشة "سي بي سي" وذاع ايضًا عبر قنوات "اون تي في" وشاركها في التقديم الإعلامي "إبراهيم عيسى".





الجوائز التي حصلت عليها

حصلت الإعلامية "لميس الحديدي" في عام 2017 على جائزة أفضل مذيعة، و منحتها إياها مؤسسة الدير جيست.



