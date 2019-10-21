باريس سان جيرمان يعود للمنافسة على ضم دوناروما

نشرت تقارير صحفية أن باريس سان جيرمان يسعى لتجديد محاولاته للتعاقد مع حارس مرمى ميلان جيانلويجي دوناروما.





وتعاقد باريس سان جيرمان مع كيلور نافاس قادماً من ريال مدريد خلال نافذة الانتقالات الصيفية الماضية,





ويتطلع باريس سان جيرمان للتوقيع مع حارس مرمى يستمر معه طويلاً.





وأفادت صحيفة "ليكيب" الفرنسية، أن سان جيرمان قدم عرضًا لميلان لضم دوناروما.





وأفاد التقرير أن عرض سان جيرمان قد يصل إلى 40 مليون جنيه إسترليني، وتقديم ألفونس أريولا المعار إلي ريال مدريد، في صفقة تبادلية.





يذكر أن أريولا يقدم مستويات قوية مع ريال مدريد علي الرغم من تواجده بديلاً للبلجيكي تيبو كورتوا.