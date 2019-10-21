Advertisements
Advertisements

ميدو: التحكيم وراء هزيمة المقاصة أمام الزمالك

الإثنين 21/أكتوبر/2019 - 01:39 ص
ميدو
ميدو
السيد علي
Advertisements
Advertisements
علق المدير الفني لفريق مصر للمقاصة، أحمد حسام ميدو، عن تقييمه لتجربته مع الفريق منذ بداية الموسم وحتى الآن، مؤكدًا أن الفريق يقدم مستوي مقبول. 

وواصل ميدو، عبر فضائية "القاهرة والناس"، أنه خاض مباريات قوية منذ بداية الموسم، ونجح في تقديم مباراة كبيرة أمام المصري وحصد نقاط المباراة، مشيرًا إلى أن التعثر الوحيد كان في مواجهة الجونة.

وعن مواجهة الزمالك، قال ميدو: "الفريق قدم مباراة كبيرة أمام الزمالك من ناحية النتيجة، لكننا خسرنا بسبب عدم احتساب الحكم لضربتين جزاء لصالحنا".

وتطرق ميدو للحديث عن المنافسة بالدوري، قال ميدو: "الأهلي والزمالك وبيراميدز هم أقوى 3 فرق في البطولة بدون منافسة، عندهم قائمة قوية جدًا وقادرين على حجز أول 3 مقاعد في جدول الترتيب".

وتابع ميدو: "في أكتر من فريق آخر هيتنافسوا على المركز الرابع منهم مصر للمقاصة، وأتمنى إننا ننجح في تحقيق دة ونوصل للكونفيدرالية".

وأنهي ميدو تصريحاته: "جائز إنه يحصل مفاجأة ولكن دة بنسبة لا تتخطي الـ25%، وكان هيحصل دة الموسم الماضي، لما المقاولون العرب كانت هتخطف المركز الثالث من بيراميدز".

أخبار تهمك

Advertisements

الكلمات المفتاحية

ميدو اليوم الزمالك الاهلي آلاف المحتجين

موضوعات متعلقة

كواليس جلسة رئيس الزمالك مع خالد جلال

ميدو: الزمالك قرر قيد شيكابالا في الموسم الجديد

ميدو: أنطوي قريب من الانضمام لبيراميدز

ميدو ضد الزمالك.. العالمي لا يعرف طعم الانتصار الأبيض (تقرير)

ميدو يكشف سبب الهزيمة من الزمالك.. ويهاجم التحكيم

بعد الهزيمة من الزمالك في الكأس.. ميدو يعلن الطوارىء في المقاصة

يلا شوت الجديد NOW مشاهدة مباراة الزمالك وبيراميدز بث مباشر LIVE7HD رابط ماتش الزمالك KORA STAR الهدف الأول "شيكابالا"

أول تعليق لميتشو بعد مباراة المقاصة

ميدو: الحكم تغاضى عن ركلتي جزاء للمقاصة أمام الزمالك

أخبار تهمك

رابط alostora مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد كورة ستار مباراة MOHAMED SALAH بث مباشر مباراة LIVERPOOL كورة ستار

منذ حوالي 11 ساعة

شوت NOW مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر Liverpool SALAH كورة لايف PLU beIN SPORTS ماتش ليفربول NOW

منذ حوالي 8 ساعات

كورة ستار NOW مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر KOOORA GOAL كورة لايف I7SRY يلا شوت NOW رابط ماتش ليفربول

منذ حوالي 11 ساعة

أول رد من الأهلي على قرار الجبلاية بإقامة مباراة الجونة

منذ حوالي 8 ساعات
ads
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
04:34 م

كورة ستار NOW مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر KOOORA GOAL كورة لايف I7SRY يلا شوت NOW رابط ماتش ليفربول

تابعوها الآن.. مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر (تغطية مباشرة)

05:09 م

خطأ طبي فادح في علاج محمود الخطيب

01:07 م

لايف ostora: مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر yalla shoot يلا شوت اونلاين ماتش مانشستر وليفربول مباشر الي

05:52 م

«شووت NOW» مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر YallaKora كورة جول KOOORA GOAL كورة لايف I7SRY رابط ليفربول

05:30 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: عودة كيسنجر للمشهد السياسى وكوشنر يرشحه وزيرا للخارجية!

مصطفي ثابت
مصطفي ثابت

مصطفى ثابت يكتب: شكرًا لكم..

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قانون البنوك.. توقيت صادم وجدل مستمر

ads
DMCA.com Protection Status