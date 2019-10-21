ميدو يكشف عن السر وراء المدرب الإحترافي.. مفاجأة

أعلن المدير الفني لفريق مصر للمقاصة، أحمد حسام ميدو، نجم نادي الزمالك الأسبق، أنه قرر اعتزال مواقع التواصل الاجتماعي تمامًا خلال الفترة الأخيرة للحفاظ على تركيزه.





وأضاف ندرب المقاصة في حواره مع الإعلامي مدحت شلبي، ببرنامج "يا مساء الأنوار"،عبر شاشة "القاهرة والناس"، أنه اكتشف في مؤخرًا أنه كي يصبح مديرًا فنيًا محترفًا عليه أن يعتزل "السوشيال ميديا" تمامًا لعدم الالتفات إلى ما يُقال.





وواصل ميدو، أنه اكتشف ذلك مؤخرًا بعدما أراد أن يحافظ على تركيزه مع فريقه الحالي مصر للمقاصة، وعدم رغبته في أن يشغل تفكيره بأشياء جانبية.





وتابع مدرب المقاصة، أنه لم يعد يتفاعل مع حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، مضيفًا: "مسكت الأكونتات بتاعي لشركة مسئولة عن السوشيال ميديا".





وعن فترته الاحترافية قال أحمد حسام ميدو للحديث ، قائلًا إن فترة تواجده مع أياكس أمستردام الهولندي كانت الأفضل في مسيرته الاحترافية.





وأكمل ميدو: "أفضل فترة احترافية ليا كانت في أياكس لأني كونت بها علاقات وصداقات قوية، وفزت ببطولة الدوري معاهم".



