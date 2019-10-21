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"أبوشقة" يكشف حقيقة توليه قضية شهيد الشهامة (فيديو)

الإثنين 21/أكتوبر/2019 - 07:33 ص
الدكتور محمد أبوشقة
الدكتور محمد أبوشقة
نعيم يوسف
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علق الدكتور محمد أبوشقة، المحامي بالنقض، على المنشور المزيف الذي انتشر له عبر مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، ويخص قضية الشاب محمود البنا، والمعروف بـ"شهيد الشهامة"، قائلا: "حكاية لا أصل لها".

وأضاف "أبوشقة"، في مداخلة مع برنامج "الحكاية" المذاع على قناة "MBC مصر" الفضائية، ويقدمه الإعلامي عمرو أديب، أنه أكد سابقا ومرارا وتكرارا أنه لا يمتلك أي حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي تويتر، أو فيسبوك، أو غيرها، مشيرا إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي ينتشر له بعض الأخبار بهذه الطريقة.

وتابع المحامي بالنقض، أنه سبق واتخذ إجراءات قانونية ضد بعض الأشخاص الذين ينتحلون صفته واسمه على مواقع التواصل الاجتماعي، في مناسبات مختلفة وبعض المنشورات يتعلق بالشأن القانوني، وبعضها يتعلق بالشأن العام، مؤكدا أنه لا صحة مطلقا للمنشورات التي تنتشر باسمه، موضحا أنه تم القبض على ثلاثة أشخاص ينتحلون اسمه وصفته، لاستغلال اسمه في بعض القضايا التي تهم الرأي العام.

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الكلمات المفتاحية

محمد أبوشقة قضية محمود البنا عمرو أدييب شهيد الشهامة

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