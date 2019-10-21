تعرف على أحداث الدقهلية في ٢٤ ساعة

شهدت محافظة الدقهلية علي مدار الساعات الماضية العديد من الأحداث والفاعليات أبرزها:-



إعلان الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية عن تعيين 26 من مصابي وأسر شهداء العمليات الإرهابية بوظائف حكومية داخل نطاق المحافظةفي قطاع التربية والتعليم بواقع 7 وظائف، وقطاع الزراعة 6، والتموين والتجارة الداخلية وظيفتين، والإسكان والمرافق 3 وظائف،والشباب والرياضة وظيفة واحدة، والشئون الصحية بواقع 3وظائف، والطب البيطري وظيفة واحدة، ومديرية التنظيم والإدارة وظيفة واحدة، وديوان عام المحافظة وظيفتين.



وأكد محافظ الدقهلية على أن الدولة لا تنسى ابنائها من الشهداء وأسرهم الذين ضحوا بأرواحهم فداءا لهذا الوطن لكي نحيا فيه بأمن وأمان، واننا مهما قدمنا لن نوفيهم حقهم وما نقدمه ليس إلا رمزا لتكريمهم وتقديرا لعطائهم الذي لا يوازيه عطاء.



وعلي صعيد اخر تفقد الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية أماكن تقديم الخدمات الصحية للإطمئنان على سير العمل وتقديم الخدمة الصحية علي الوجه الأمثل بمستشفي دكرنس العام.



وتفقد مكي التطورات الجديدة بقسم الحضانات وقسم الكلى الصناعي تمهيدا لافتتاحهما الاسبوع المقبل، وخلال زيارته استمع لبعض المرضى وإلى طلباتهم



قال الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية أن الاهتمام بالإنسان المصري وبنائه من أولى اولويات الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي أكد ان الإستثمار في الإنسان وتنمية عقله اهم بكثير من الاستثمار في المنشآت.



وأكد شاروبيم على أن الدولة تولي اهتمام كبير لملف السكان لاستغلال القوة البشرية في النهوض بالاقتصاد المصري وان المشكلة السكانية ليست في تقليص عدد السكان وإنما في عدم استغلال الموارد البشرية الاستغلال الأمثل



وشدد محافظ الدقهلية على ضرورة استمرار تنفيذ قوافل سكانية توعوية بالقرى الأكثر احتياجا بالتنسيق مع الجهات المعنية وعقد أيام سكانية لطلاب المدارس والجامعات

