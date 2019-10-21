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مدحت شلبي: الأهلي تسرع في "بيان" مباراة القمة

الإثنين 21/أكتوبر/2019 - 01:07 ص
مدحت شلبي
مدحت شلبي
السيد علي
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علق الإعلامى مدحت شلبى علي قرار النادي الأهلي بخصوص تأجيل كافة المباريات إلي ما بعد مواجهة الزمالك في الدوري العام.

وقال شلبي في تصريحات تلفزيونية، تابعها الفجر الرياضي:  أن الأهلى تعجل فى اصدار بيانه بشأن رفض خوض أى مباراة فى الدورى قبل مواجهه الزمالك مشيرا الى أن مسئولى الأهلى كانوا يتعاملوا مع الموقف بهدوء.

وتابع مدحت شلبي، أن الأهلى سبق وكرر نفس الموقف وتعجل باصدار بيان هدد فيه بعدم خوض لقاءات الدورى الموسم الماضى.

وواصل شلبي أن النادى الأهلى وعلى لسان سيد عبد الحفيظ مدير الكرة مستاء من اعلان اتحاد الكرة لأسماء حكام مباراة الفريق أمام الجونة.

وإختتم مدحت شلبى حديثه، أن الأهلي سيخوض مباراة الجونة بشكل طبيعي ولن ينسحب، وأن المباراة ستقام في موعدها ولن يستطيع الأهلي عدم خوضها. 

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الكلمات المفتاحية

مصر تأجيل المباريات اليون

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