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راموس يتسبب في رحيل 4 لاعبين عن ريال مدريد على رأسهم راموس

الإثنين 21/أكتوبر/2019 - 01:08 ص
راموس
راموس
حسام مجدي
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تسبب الإسباني سيرجيو راموس مدافع نادي ريال مدريد حاليا في رحيل 4 لاعببن عن صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات القادمة.

وأكدت صحيفة "دون بالون" أن سيرجيو راموس قائد نادي ريال مدريد بإعطاء زين الدين زيدان مدرب الفريق قائمة بها أربعة أسماء يجب أن يقوم الفريق بالتخلي عنهم.


راموس على رأس قائمة اللاعبين

وكشفت الصحيفة عن أسماء هؤلاء اللاعبين الذين قدم راموس أسمائهم وعلى راسهم كان البرازيلي مارسيلو ظهير الفريق نظرا لأنه لم يصبح قادر على العطاء للفريق.


كما تواجد في القائمة كل من ألفارو أودريوزولا الذي لم يقدم المستوى المطلوب حتى الأن منذ وصوله من موسمين، وفرانشيسكو إيسكو الذي أصبح لاعباً غير مؤثراً على الإطلاق في صفوف ريال مدريد، وأخيراً البرازيلي الشاب فينيسيوس جونيور.


ترتيب ريال مدريد في الدوري الإسباني

ويتواجد نادي ريال مدريد في المركز الثاني من جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز برصيد 18 نقطة من أصل 9 مباريات خاضها حتى الآن في الدوري.راموس يتسبب في رحيل 4 لاعبين عن ريال مدريد على رأسهم راموس.

تسبب الإسباني سيرجيو راموس مدافع نادي ريال مدريد حاليا في رحيل 4 لاعببن عن صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات القادمة.


راموس يتسبب في رحيل هؤلاء اللاعبين

وأكدت صحيفة "دون بالون" أن سيرجيو راموس قائد نادي ريال مدريد بإعطاء زين الدين زيدان مدرب الفريق قائمة بها أربعة أسماء يجب أن يقوم الفريق بالتخلي عنهم.


مارسيلو على رأس قائمة اللاعبين

وكشفت الصحيفة عن أسماء هؤلاء اللاعبين الذين قدم راموس أسمائهم وعلى راسهم كان البرازيلي مارسيلو ظهير الفريق نظرا لأنه لم يصبح قادر على العطاء للفريق.

كما تواجد في القائمة كل من ألفارو أودريوزولا الذي لم يقدم المستوى المطلوب حتى الأن منذ وصوله من موسمين، وفرانشيسكو إيسكو الذي أصبح لاعباً غير مؤثراً على الإطلاق في صفوف ريال مدريد، وأخيراً البرازيلي الشاب فينيسيوس جونيور.


ترتيب ريال مدريد في الدوري الإسباني

ويتواجد نادي ريال مدريد في المركز الثاني من جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز برصيد 18 نقطة من أصل 9 مباريات خاضها حتى الآن في الدوري.

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الكلمات المفتاحية

ريال مدريد راموس ايسكو

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