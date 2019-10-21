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خبيرة إعلامية: إعلام الإخوان خادم لمموليه.. ويتنفس الكذب (فيديو)

الإثنين 21/أكتوبر/2019 - 06:04 ص
الدكتورة سهير عثمان
الدكتورة سهير عثمان
أمنية فوزي
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قالت الدكتورة سهير عثمان، أستاذ إعلام بكلية الإعلام جامعة القاهرة، إن الإعلام التركي وإعلام الجماعات الإرهابية يتنفس الكذب، مؤكدة أن هذا هو الوصف الصحيح لما يحدث حاليًا.

وأضافت "عثمان"، خلال حوارها مع الإعلامية ريهام السهلي، ببرنامج "الآن"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، مساء الأحد، أن الإعلام الإخواني لا يكذب فقط في العدوان التركي على سوريا وإنما يكذب ويضلل بشكل كبير، لافتة إلى أن الإعلام الإخواني يصنع الكذب حتى يصدقه الناس.

وأوضحت أن إعلام الإخوان تعمل على توصيل الحقيقة المزيفة في شكل حقيقة واقعية، مؤكدة أن تغطيتهم منقوصة للمعلومات، وتعتمد على الشائعات، متابعة: "إعلام الإخوان خادم لأصحابه"، لافتة إلى أنهم يتعاملون مع الإعلام على أنه صناعة، ويتحدثون بلسان حال مموليهم.

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الكلمات المفتاحية

توك شو الدكتورة سهير عثمان إعلام الإخوان أخبار مصر

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