Advertisements
Advertisements

5 مباريات مرتقبة اليوم في دوري القسم الثاني

الإثنين 21/أكتوبر/2019 - 01:00 ص
أرشيفية
أرشيفية
رأفت أمين
Advertisements
Advertisements
تنطلق، اليوم الإثنين خمسة، مباريات مرتقبة، في إفتتاح المجموعة الثانية، من دوري القسم الثاني، للموسم الجديد 2019-2020.

يلتقي فريق سيراميكا كليوباترا وصيف المجموعة الموسم الماضي بقيادة هيثم شعبان نظيرة فريق الداخلية الهابط من الدوري الممتاز بقيادة ضياء عبد الصمد في مواجهة قوية في المباراة التي ستجمع الفريقين على استاد المقاولون العرب٠

يستضيف فريق القناة بقيادة حمزه الجمل في مباراة من العيار الثقيل نظيرة فريق النجوم الهابط من الدوري الممتاز بقيادة رمضان السيد على استاد القناة القديم.

يلعب فريق الترسانة بقيادة علاء ميهوب مع نظيرة فريق منتخب السويس بقيادة محمد صلاح في المواجهة القوية التي ستجمع الفريقين على استاد نادي الترسانة ٠

يحل فريق النصر بقيادة سيد عيد ضيفاً ثقيلاً على فريق كوكاكولا بقيادة ممدوح عبد الحى في اللقاء الذي سيجمع الفريقين على ملعب اتحاد الشرطة بالعباسية ٠

يخوض فريق الزرقا بقيادة سمير موسى رئيس النادي مباراة مهمة مع فريق المريخ بقيادة أشرف خضر في المباراة التي ستجمع الفريقين على ملعب رأس البر.


وتأجلت مباراة بتروجت مع جمهورية شبين لتقام عصر الثلاثاء، بستاد الجيش الثالث بالسويس.


أخبار تهمك

Advertisements

الكلمات المفتاحية

مظاليم القسم الثاني

موضوعات متعلقة

ننشر مباريات مجموعة القاهرة في القسم الثاني (انفوجراف)

7 مباريات مرتقبة في مجموعة القاهره بالممتاز "ب"

6 مواجهات نارية في مجموعة القاهره بالممتاز "ب"

مواجهات مرتقبة لسيراميكا وجمهورية شبين ودمياط والشمس بالقسم الثاني

مواجهات نارية للترسانة وجمهورية شبين والنصر والزرقا بالممتاز "ب"

7 مواجهات قوية في مجموعة القاهرة للصعود للدورى الممتاز

6 مباريات ساخنة في الجولة الأولى لأندية القاهرة والقناة بالقسم الثاني

أخبار تهمك

خطأ طبي فادح في علاج محمود الخطيب

منذ حوالي 12 ساعة

فاروق الباز يكشف حقيقة بناء سد النهضة على أرض هشة

منذ ساعة و 9 دقيقة

تعرف على رسالة صلاح لحسام البدري بعد الغياب أمام مانشستر يوناتيد

منذ ساعة

عاجل.. مقتل مواطن ضربا بـ"الجزمة" على يد موظفة بمكتب التأمينات بالعاشر

منذ حوالي 11 ساعة
ads
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
04:34 م

كورة ستار NOW مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر KOOORA GOAL كورة لايف I7SRY يلا شوت NOW رابط ماتش ليفربول

تابعوها الآن.. مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر (تغطية مباشرة)

05:09 م

لايف ostora: مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر yalla shoot يلا شوت اونلاين ماتش مانشستر وليفربول مباشر الي

05:52 م

«شووت NOW» مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر YallaKora كورة جول KOOORA GOAL كورة لايف I7SRY رابط ليفربول

05:30 م

خطأ طبي فادح في علاج محمود الخطيب

01:07 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: عودة كيسنجر للمشهد السياسى وكوشنر يرشحه وزيرا للخارجية!

مصطفي ثابت
مصطفي ثابت

مصطفى ثابت يكتب: شكرًا لكم..

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قانون البنوك.. توقيت صادم وجدل مستمر

ads
DMCA.com Protection Status