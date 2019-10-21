5 مباريات مرتقبة اليوم في دوري القسم الثاني

تنطلق، اليوم الإثنين خمسة، مباريات مرتقبة، في إفتتاح المجموعة الثانية، من دوري القسم الثاني، للموسم الجديد 2019-2020.



يلتقي فريق سيراميكا كليوباترا وصيف المجموعة الموسم الماضي بقيادة هيثم شعبان نظيرة فريق الداخلية الهابط من الدوري الممتاز بقيادة ضياء عبد الصمد في مواجهة قوية في المباراة التي ستجمع الفريقين على استاد المقاولون العرب٠



يستضيف فريق القناة بقيادة حمزه الجمل في مباراة من العيار الثقيل نظيرة فريق النجوم الهابط من الدوري الممتاز بقيادة رمضان السيد على استاد القناة القديم.



يلعب فريق الترسانة بقيادة علاء ميهوب مع نظيرة فريق منتخب السويس بقيادة محمد صلاح في المواجهة القوية التي ستجمع الفريقين على استاد نادي الترسانة ٠



يحل فريق النصر بقيادة سيد عيد ضيفاً ثقيلاً على فريق كوكاكولا بقيادة ممدوح عبد الحى في اللقاء الذي سيجمع الفريقين على ملعب اتحاد الشرطة بالعباسية ٠



يخوض فريق الزرقا بقيادة سمير موسى رئيس النادي مباراة مهمة مع فريق المريخ بقيادة أشرف خضر في المباراة التي ستجمع الفريقين على ملعب رأس البر.





وتأجلت مباراة بتروجت مع جمهورية شبين لتقام عصر الثلاثاء، بستاد الجيش الثالث بالسويس.





