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فرج عامر: "قولت لحسام حسن مش هتمشي ولو نزلنا درجة رابعة"

الإثنين 21/أكتوبر/2019 - 12:57 ص
فرج عامر
فرج عامر
احمد شاكر
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رفض فرج عامر رئيس نادي سموحة، رحيل حسام حسن عن تدريب الفريق السكندري، وتمسك به في أكثر من موقف.

وقال عامر في تصريحاته لبرنامج الماتش الذي يقدمه الاعلامي هاني حتحوت عبر فضائية صدى البلد: "بيني وبين حسام حسن كيميا، تمسكت به وقولت له لن ترحل وحتى لو نزلنا درجة رابعة"

واردف : ابلغته بامكانية اقصاء اي لاعب لا يرغب في وجوده.

وااستكمل :كان رأيي ان هناك اكثر من لاعب سوف يتألق خلال المباريات وبالفعل حدث ما توقعته.

وانتقل للحديث عن ازمة الاهلي الاخيرة قائلا :متعاطف معهم ، وأرى أنه يملك وجهة نظر مستحقه، فلديه قدر كبير من الالتزام ويتحدث عن جداول المباريات، كما أنه لا يرد وغير مثير للمشاكل".

وأكمل : "ضد التطاول على محمود الخطيب رئيس الأهلي من مرتضى منصور رئيس الزمالك، هذا واقع وواضح للجميع".

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الكلمات المفتاحية

فرج عامر سموحة حسام حسن

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