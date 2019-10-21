ليدي جاجا تنفصل عن صديقها دان هورتون بعد علاقة لم تدم طويلا







تم تصوير النجمة الحائز على جائزة الأوسكار، وهي تُقبل هورتون في يوليو 2019 في لوس أنجلوس، مما أدى إلى ظهور سيل من شائعات ارتباطهما الرومانسي الجديد.





ليدي جاجا عزباء

لكن، في أثناء الاحتفال بحفل صديقتها سارة نيكول تانو يوم الجمعة الماضية، أشارت جاجا إلى أنها أصبحت الآن تعيش وضع العزوبية في "بوست" نشرته على انستجرام واضح للغاية. كتبت، "على وشك أن تكون هناك امرأة متزوجة، أصبح أنا سيدة عازبة".



يأتي الانفصال، ليُفند حقيقة الشائعات التي كانت قد ترددت عن مواعدة ليدي جاجا منذ أشهر، لهورتون، ويشير لصحة هذه الشائعات، ففي سبتمبر، ألمحت ممثلة A Star Is Born إلى علاقتها مع هورتون عندما وضعت عليه علامة في Instagram Story.



كما شاركت الفنانة صورة رومانسية، لطاولة عشاء رومانسية لشخصين على ضوء الشموع مع زهور ووضعت علامة على الصورة إلى جانب العديد من القلوب الحمراء.



وفي السياق ذاته، قال أحد المصادر، بعد رصدهما في مأدبة جلانفيل في استوديو سيتي، كاليفورنيا: "لا يبدو أنهما يهتمان بأن الناس يراقبونه، لاحظها الجميع، لكنها لم تتضايق، كانت تبدو جميلة ولطيفة حقًا"، وأضاف: "كانا يتحدثان قرب بالقرب من بعضهما".





جاجا وهورتون في " The Cure وThe Pixies"

كما شوهدت جاجا مع هورتون، مؤخرا، في باسادينا، كاليفورني، حيث حضر الثنائي حفلتي The Cure وThe Pixies سويًا، ومن ناحية أخرى، يذكر أن جاجا انفصلت عن كارينو، بعد المواعدة منذ عام 2017، بعد أن قيل إنه عرقل عملها الإبداعي.



جدير بالذكر أن عام 2019 مثل بالتأكيد عام حافل بالأحداث لـ جاجا، من أدائها القوي في حفل توزيع جوائز الأوسكار مع برادلي كوبر، وانفصالها عن كريستيان كارينو، إلى إطلاق علامتها التجارية لمستحضرات التجميل Haus Laboratories.







يبدو أن علاقة النجمة العالمية ليدي جاجا الناشئة مع مهندس الصوت دان هورتون لم تدم طويلًا، وذلك بعد فترة صداقة صيفية، مرت سريعًا.