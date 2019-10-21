Advertisements
Advertisements

ليدي جاجا تنفصل عن صديقها دان هورتون بعد علاقة لم تدم طويلا

الإثنين 21/أكتوبر/2019 - 12:56 ص
بوابة الفجر
فتحي خلاف
Advertisements
Advertisements

يبدو أن علاقة النجمة العالمية ليدي جاجا الناشئة مع مهندس الصوت دان هورتون لم تدم طويلًا، وذلك بعد فترة صداقة صيفية، مرت سريعًا.

تم تصوير النجمة الحائز على جائزة الأوسكار، وهي تُقبل هورتون في يوليو 2019 في لوس أنجلوس، مما أدى إلى ظهور سيل من شائعات ارتباطهما الرومانسي الجديد.

ليدي جاجا عزباء
لكن، في أثناء الاحتفال بحفل صديقتها سارة نيكول تانو يوم الجمعة الماضية، أشارت جاجا إلى أنها أصبحت الآن تعيش وضع العزوبية في "بوست" نشرته على انستجرام واضح للغاية. كتبت، "على وشك أن تكون هناك امرأة متزوجة، أصبح أنا سيدة عازبة".

يأتي الانفصال، ليُفند حقيقة الشائعات التي كانت قد ترددت عن مواعدة ليدي جاجا منذ أشهر، لهورتون، ويشير لصحة هذه الشائعات، ففي سبتمبر، ألمحت ممثلة A Star Is Born إلى علاقتها مع هورتون عندما وضعت عليه علامة في Instagram Story.

كما شاركت الفنانة صورة رومانسية، لطاولة عشاء رومانسية لشخصين على ضوء الشموع مع زهور ووضعت علامة على الصورة إلى جانب العديد من القلوب الحمراء.

وفي السياق ذاته، قال أحد المصادر، بعد رصدهما في مأدبة جلانفيل في استوديو سيتي، كاليفورنيا: "لا يبدو أنهما يهتمان بأن الناس يراقبونه، لاحظها الجميع، لكنها لم تتضايق، كانت تبدو جميلة ولطيفة حقًا"، وأضاف: "كانا يتحدثان قرب بالقرب من بعضهما".

جاجا وهورتون في "The Cure وThe Pixies"
كما شوهدت جاجا مع هورتون، مؤخرا، في باسادينا، كاليفورني، حيث حضر الثنائي حفلتي The Cure وThe Pixies سويًا، ومن ناحية أخرى، يذكر أن جاجا انفصلت عن كارينو، بعد المواعدة منذ عام 2017، بعد أن قيل إنه عرقل عملها الإبداعي.

جدير بالذكر أن عام 2019 مثل بالتأكيد عام حافل بالأحداث لـ جاجا، من أدائها القوي في حفل توزيع جوائز الأوسكار مع برادلي كوبر، وانفصالها عن كريستيان كارينو، إلى إطلاق علامتها التجارية لمستحضرات التجميل Haus Laboratories.

أخبار تهمك

Advertisements

الكلمات المفتاحية

نجوم الفن مشاهير مزيكا فن سينما دراما الفجر الفني اخبار الفنانين اخبار الفن اليوم اخبار الفن

موضوعات متعلقة

ليدي جاجا تستعد للزواج من خطيبها كريستيان كارينو

ليدي جاجا تصدم جمهورها بهذه الإطلالة

خطيب ممثلة شهيرة يشك في علاقتها بآخر من داخل الوسط!

ليدي جاجا تنفصل عن خطيبها

لغز تاتو ليدي جاجا

ليدي جاجا تطرح ماركة لمستحضرات التجميل خاصة بها

حقيقة وجود علاقة عاطفية تربط ليدي جاجا ببرادلي كوبر

ليدي جاجا في جلسة تصوير جديدة للترويج لماركتها الخاصة لمستحضرات التجميل

ليدي جاجا تفاجئ جمهورها بتصريح غريب!

ليدي جاجا تتحول لمثار سخرية على منصات التواصل بسبب لعبة فيديو جيم

أخبار تهمك

ماتش اليوم NOW مشاهدة مباراة ليفربول اليوم بث مباشر ماتش ليفربول ضد مانشستر يونايتد Yalla ShooT كورة لايف ليفربول NOW

منذ حوالي 9 ساعات

مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد Liverpool Vs Manchester United LIVE بي ان سبورت المفتوحه رابط ماتش ليفربول NOW

منذ حوالي 8 ساعات

يلا شووت ostora: مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر yalla shoot اونلاين I7SRY رابط ماتش ليفربول جودة متعددة

منذ حوالي 8 ساعات

خطأ طبي فادح في علاج محمود الخطيب

منذ حوالي 12 ساعة
ads
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
04:34 م

كورة ستار NOW مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر KOOORA GOAL كورة لايف I7SRY يلا شوت NOW رابط ماتش ليفربول

تابعوها الآن.. مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر (تغطية مباشرة)

05:09 م

لايف ostora: مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر yalla shoot يلا شوت اونلاين ماتش مانشستر وليفربول مباشر الي

05:52 م

«شووت NOW» مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر YallaKora كورة جول KOOORA GOAL كورة لايف I7SRY رابط ليفربول

05:30 م

خطأ طبي فادح في علاج محمود الخطيب

01:07 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: عودة كيسنجر للمشهد السياسى وكوشنر يرشحه وزيرا للخارجية!

مصطفي ثابت
مصطفي ثابت

مصطفى ثابت يكتب: شكرًا لكم..

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قانون البنوك.. توقيت صادم وجدل مستمر

ads
DMCA.com Protection Status