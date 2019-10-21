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كيف يحكم برشلونة أوروبا؟.. السر يكمن في هؤلاء اللاعبين

الإثنين 21/أكتوبر/2019 - 12:50 ص
برشلونة
برشلونة
حسام مجدي
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شهدت قارة أوروبا على مر السنوات تحكم كبير من نادي برشلونة في إحتواء النادي على لاعبين ذو مستوى عالي سواء مهاريا أو دفاعيا بل وسجل التاريخ أسماء هولاء اللاعبين وأكد أنهم بم يتكرروا.

لاعبين جديدين يستعد برشلونة لكتابة التاريخ بهم

وامتلك نادي برشلونة العديد من الأسماء اللامعة والتي لا تعوض في عالم كرة القدم أمثال إنيستا ورونالدينهو وتشافي وبويول وإيتو والآن ليونيل ميسي.


ولكن بدأ برشلونة حقبة جديده من المواهب بثنائي جديد وهم الهولندي فرانكي دي يونج لاعب وسط الفريق والفرنسي أنطوان جريزمان مهاجم الفريق.


وكان نادي برشلونة قد تعاقد مع هذا الثنائي خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية لتدعيم الفريق وتطويره لرفع لقب دوري أبطال أوروبا الذي غاب عن قلعة كتالونيا لفترة طويله.


صحف إسبانيا تتغنى بهذا الثنائي

وقد تغنت صحف إسبانيا بثنائي برشلونة الجديد دي يونج وجريزمان وأبرزها صحيفة "ماركا" التي أكدت أنه إذا أراد برشلونة أن يحكم أوروبا فهو يحتاج إلى أفضل نسخة من هذا الثنائي.


إحضائيات الثنائي قبل الانضمام لبرشلونة ومع برشلونة

- فرانكي دي بونج

قدم دي يونج أداء رائع مع نادي أياكس الموسم الماضي مما لفت أنظار كبار أوروبا إليه بشكل كبير فقد شارك الهولندي في 52 مباراة مع أياكس وسجل خلالهم 3 أهداف وصنع 3 أهداف آخرين ولكنه قدم مستوى عالي جدا دفاعيا.


فيما شارك فرانكي في 12 مباراة مع نادي برشلونة خلال هذا الموسم بمختلف المسابقات وسجل خلالهم هدف وحيد وصنع هدف أخر ولكنه يقدم أداء مبشر جدا مع الفريق حتى الآن.


- أنطوان جريزمان

فيما قدم جريزمان مستوى عالي جدا مع نادي أتلتيكو مدريد حبث شارك في 49 مباراة مع الفريق في الموسم الماضي بمختلف المسابقات وسجل خلالهم 21 هدف وصنع 10 أهداف آخرين.


كما شارك مع نادي برشلونة في 11 مباراة حتى الآن خلال هذا الموسم بمختلف المسابقات وسجل خلالهم 4 أهداف وصنع 3 أهداف آخرين ويقدم هو الأخر أداء مبشر حتى الآن سواء في مركز المهاجم أو المهاجم الوهمي.


ترتيب برشلونة في الدوري الإسباني

ويتواجد نادي برشلونة في صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز برصيد 19 نقطة من أصل 9 مباريات خاضها حتى الآن في الدوري.

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الكلمات المفتاحية

دوري ابطال اوروبا برشلونة

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