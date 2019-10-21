تعرف على شروط وقيمة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة (فيديو)

قال أسامة بكري، مدير ائتمان الوجه البحري بجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إنهم يقدمون خدمات مالية وخدمات غير مالية، موضحًا أن الخدمات غير المالية تكون قبل الائتمان وبعد الائتمان.



وأشار "بكري"، خلال حواره مع الإعلامي عمرو خليل، ببرنامجه "اليوم"، المذاع على فضائية "دي إم سي" مساء الأحد، إلى أنه يتم تمويل العميل بكافة أنواع المشروعات والأنشطة، لافتًا إلى أنهم يقوموا بتمويل المشروعات الجديدة والقائمة.



وأضاف أنهم يقوموا بعمل دورات تدريبية للعملاء، متابعًا: "نضع العملاء على أول الخط لإدارة المشروع"، لافتًا إلى أن شروط التقدم ليست صعبة، موضحًا أنه يشترط أن يكون العميل كامل الأهلية، وحسن السمعة، ويقيم في المحافظة أو محافظة مجاورة، وأن يكون سن المتقدم من 21 لـ 59 عامًا، وأن قيمة التمويل تبدأ من 10 آلاف جنيه وحتى 5 مليون جنيه.

