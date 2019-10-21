تعرف على موعد إجازة المولد النبوي

تقوم دار الإفتاء المصرية، باستطلاع هلال شهر ربيع الأول يوم الاثنين 28 أكتوبر، فبحسب إعلان نتيجة الحسابات الفلكية، فغرة شهر مولد النبي وهو شهر ربيع الأول سيوافق الثلاثاء 29 أكتوبر الجارى.





وبذلك سيكون بحسب الحسابات الفلكية موعد مولد النبى عليه السلام، يوم 10 نوفمبر والذي يوافق يوم الأحد، ومن المقرر أن تحسم دار الإفتاء هذا الأمر يوم 29 من شهر صفر، بعد استطلاعها لهلال شهر ربيع الأول، وتقوم الحكومة المصرية بمنح الموظفين العاملين بالجهاز الإداري للدولة إجازة رسمية مدفوعة الأجر في هذا اليوم.





يذكر أن نبى الرحمة محمد صلى الله عليه وسلم، ولد في عام الفيل في الثاني عشر من ربيع الأول، وسيحتفل العالم الإسلامي بمولد الهدى، وهناك بعض العادات في بعض الدول بتقديم الحلوى في هذه الذكرى العطرة.