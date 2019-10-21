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وسط الزراعات.. شاب يعتدي على طفل جنسيًا بالدقهلية

الإثنين 21/أكتوبر/2019 - 01:46 ص
بوابة الفجر
محمد كشك
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أمرت نيابة دكرنس في محافظة الدقهلية، بحبش شاب في نهاية العقد الثانى من عمره 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة الاعتداء جنسيا على طفل في نهاية العقد الأول من عمره عقب أن استدرجه في الزراعات أثناء خروجه من المدرسة.

بدأت الواقعة بتلقى اللواء فاضل فهمى عمار، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء سيد سلطان، مدير مباحث الدقهلية، يفيد تحرير "حمدي. ا. ا"، والد الطفل محضر اتهم خلاله شاب بالاعتداء جنسيا واغتصاب نجله في زراعات بنى عبيد.

وانتقل المقدم أحمد الشارود رئيس مباحث مركز شرطة بنى عبيد وبالفحص تبين أن الشاب محمد عماد عامل بالرخام ويبلغ من العمر 19 سنة واستدرج الطالب "يوسف ا ا"، البالغ من العمر 8 سنوات عقب خروجه من المدرسة واستقلا معا دراجة المتهم البخارية واصطحبه إلى الزراعات ببنى عبيد واعتدى عليه جنسيا، وبتكثيف الجهود والتحريات وانتشار الأكمنه الثابته والمتحركة تمكن رجال المباحث من ضبط الشاب.

وتحرر الواقعة المحضر الازم للعرض على النيابة ومباشرة التحقيقات والتي أمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات مع مراعات التجديد له في الموعد القانونى وعرض الطفل على الطب الشرعي.

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