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مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة.. مشاهدة مباريات اليوم الأثنين 21 / 10 / 2019 أرسنال ضد شيفيلد بث مباشر

الإثنين 21/أكتوبر/2019 - 12:39 ص
جدول مبارايات اليوم
جدول مبارايات اليوم
حسن شحاتة
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تقام العديد من المباريات اليوم الأثنين الموافق 21 / 10 / 2019، ويأتي أبرزها مواجهتي بيراميدز والإنتاج الحربي، والمصر ضد إف سي مصر في الدوري المصري، ومباراة أرسنال في الدوري الإنجليزي، ولقاء فيورنتينا في الدوري الإيطالي، لذلك نعرض لكم مواعيد مباريات اليوم لمشاهدتها فور إنطلاقها.

ويعرض لكم "الفجر الرياضي" جدول مباريات اليوم الأثنين والقنوات الناقلة لها في السطور التالية:

مواعيد مباريات اليوم في الدوري المصري "الجولة الخامسة"
الإنتاج الحربي x بيراميدز، تقام المباراة في تمام الخامسة والنصف مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والسادسة والنصف مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والسابعة والنصف مساءًا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة ON SPORT.


المصري x إف سي مصر، تقام المباراة في تمام الثامنة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والتاسعة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والعاشرة مساءًا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة ON SPORT.


جدول مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي "الجولة التاسعة"
شيفيلد يونايتد x أرسنال، تقام المباراة في تمام التاسعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والعاشرة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والحادية عشر مساءًا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN SPORTS HD 2.


أهم مباريات اليوم في الدوري الإيطالي "الجولة الثامنة"
بريشيا x فيورنتينا، تقام المباراة في تمام التاسعة إلا ربع مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والعاشرة إلا ربع مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والحادية عشر إلا ربع مساءًا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN SPORTS HD 4.

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مباريات اليوم فى مصر جدول المبارايات

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