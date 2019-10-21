Advertisements

الوزير: الدولة تتحمل 5 أضعاف ما يتحمله الراكب في السكة الحديد (فيديو)

الإثنين 21/أكتوبر/2019 - 06:07 ص
كامل الوزير
كامل الوزير
هدى عبدالرازق
Advertisements
Advertisements
قال المهندس كامل الوزير، وزير النقل، إن الرحلة الواحدة في قطار الضواحي بالسكة الحديدية كانت تكلف الهيئة في الرحلة الواحدة 36 ألف جنيه، بينما كان دخل القطار 3 آلاف جنيه، موضحا أنه قد تم رفع التذكرة بعد التحدث مع المواطنين.

وأشار "الوزير"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، إلى أن الدولة تتحمل 5 أضعاف ما يتحمله الراكب حتى بعد زيادة ثمن التذكرة، موضحا أن السكة الحديدية تخدم نحو مليون وربع راكب.

وأكد أن الدولة ملتزمة تجاه شعبها بدعم المرافق الحيوية، معلقا: "محدش يخوف المصريين، ولا يلعب بيهم، ولا يقولهم الدولة بتلغي الدعم.. الدولة بدعم كل المرافق الهامة والحيوية اللي بتمس المواطن"، مشددا على أن موازنة الدولة لم تتحمل مليما واحدا من إنشاءات ومشروعات العاصمة الإدارية الجديدة، حيث أن الميزانية للعاصمة جاءت من حصيلة بيع الأراضي.

ووجه رسالة إلى المصريين: "متخفوش، محدش يهز ثقتكم في قياداتكم السياسية، ولا نفسكم، ولا حكومتكم.. انتظروا مصر، مصر قادمة".

أخبار تهمك

Advertisements

الكلمات المفتاحية

قطارات توك شو السكة الحديد اخبار مصر

موضوعات متعلقة

وزير النقل: 60 رحلة فقط في السكة الحديد تأتي بإيرادات من 836 يوميا

رئيس السكة الحديد: القطارات أرخص وسائل النقل.. وأمان الراكب أهم شيء

"السكة الحديد": 10% من تذاكر القطارت المكيفة سيتم طرحها للبيع على الإنترنت

وزير التعليم: الدولة تكفلت بكامل مصروفات النظام الجديد ولم نحمل أحد مليما واحدا

"السكة الحديد": لا حاجة لطبع التذكرة عند الحجز من تطبيق المحمول

وصول أطول رحلة تجارية في العالم من سنغافورة إلى نيويورك

عمرو أديب: كامل الوزير مقبل على مشكلة كبيرة

بعد جولة وزير النقل.. السكة الحديد تعتذر عن تأخر قطار الصالحية بشبرا الخيمة

أخبار تهمك

ماتش اليوم NOW مشاهدة مباراة ليفربول اليوم بث مباشر ماتش ليفربول ضد مانشستر يونايتد Yalla ShooT كورة لايف ليفربول NOW

منذ حوالي 15 ساعة

كورة ستار NOW مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر KOOORA GOAL كورة لايف I7SRY يلا شوت NOW رابط ماتش ليفربول

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. مقتل مواطن ضربا بـ"الجزمة" على يد موظفة بمكتب التأمينات بالعاشر

منذ حوالي 17 ساعة

يلا شووت ostora: مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر yalla shoot اونلاين I7SRY رابط ماتش ليفربول جودة متعددة

منذ حوالي 14 ساعة
ads
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
04:34 م

كورة ستار NOW مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر KOOORA GOAL كورة لايف I7SRY يلا شوت NOW رابط ماتش ليفربول

تابعوها الآن.. مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر (تغطية مباشرة)

05:09 م

خطأ طبي فادح في علاج محمود الخطيب

01:07 م

لايف ostora: مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر yalla shoot يلا شوت اونلاين ماتش مانشستر وليفربول مباشر الي

05:52 م

«شووت NOW» مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر YallaKora كورة جول KOOORA GOAL كورة لايف I7SRY رابط ليفربول

05:30 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: عودة كيسنجر للمشهد السياسى وكوشنر يرشحه وزيرا للخارجية!

مصطفي ثابت
مصطفي ثابت

مصطفى ثابت يكتب: شكرًا لكم..

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قانون البنوك.. توقيت صادم وجدل مستمر

ads
DMCA.com Protection Status