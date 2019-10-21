الوزير: الدولة تتحمل 5 أضعاف ما يتحمله الراكب في السكة الحديد (فيديو)



وأشار "الوزير"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، إلى أن الدولة تتحمل 5 أضعاف ما يتحمله الراكب حتى بعد زيادة ثمن التذكرة، موضحا أن السكة الحديدية تخدم نحو مليون وربع راكب.



وأكد أن الدولة ملتزمة تجاه شعبها بدعم المرافق الحيوية، معلقا: "محدش يخوف المصريين، ولا يلعب بيهم، ولا يقولهم الدولة بتلغي الدعم.. الدولة بدعم كل المرافق الهامة والحيوية اللي بتمس المواطن"، مشددا على أن موازنة الدولة لم تتحمل مليما واحدا من إنشاءات ومشروعات العاصمة الإدارية الجديدة، حيث أن الميزانية للعاصمة جاءت من حصيلة بيع الأراضي.



ووجه رسالة إلى المصريين: "متخفوش، محدش يهز ثقتكم في قياداتكم السياسية، ولا نفسكم، ولا حكومتكم.. انتظروا مصر، مصر قادمة".



قال المهندس كامل الوزير، وزير النقل، إن الرحلة الواحدة في قطار الضواحي بالسكة الحديدية كانت تكلف الهيئة في الرحلة الواحدة 36 ألف جنيه، بينما كان دخل القطار 3 آلاف جنيه، موضحا أنه قد تم رفع التذكرة بعد التحدث مع المواطنين.