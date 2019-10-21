Advertisements
Advertisements

الأرصاد تحذر: أمطار تصل لحد السيول بداية من اليوم

الإثنين 21/أكتوبر/2019 - 12:35 ص
طقس
طقس
Advertisements
Advertisements
يسود البلاد، اليوم الاثنين، طقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة جنوبًا نهارًا لطيف ليلًا، كما تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على شمال البلاد.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية، في بيان لها، إن من المتوقع ظهور السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء، والتي يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري قد تمتد الى القاهرة وشمال الصعيد، موضحة أن الرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على جنوب سيناء، كما تنشط على البحر الأحمر وخليج السويس.

في حين توقع إبراهيم عطا رئيس الإدارة المركزية للتنبؤات الجوية، أن تشهد البلاد انخفاضًا في درجة الحرارة اعتبارًا من الإثنين وحتى نهاية الأسبوع يوم الجمعة المقبلة، مشيرا إلى أن درجة الحرارة ستكون أقل من معدلاتها الطبيعة بحوالي 3 درجات أو 4 درجات على كافة أنحاء الجمهورية.

موضحًا أن فصل الخريف هو فصل الأمطار والسيول، لافتا إلى أن البلاد ستشهد بداية من اليوم أمطار غزيرة تصل لحد السيول على مناطق متفرقة.


أخبار تهمك

Advertisements

الكلمات المفتاحية

طقس الاثنين سيول وأمطار حالة الطقس حالة الجو توقعات الأرصاد

موضوعات متعلقة

تعرف على حالة الطقس غدا ودرجات الحرارة

طقس الأيام المقبلة مليء بالمفاجآت.. بيان هام من الأرصاد

"الأرصاد" تكشف موعد تحسن الأحوال الجوية

"الأرصاد" تكشف موعد تحسن الأحوال الجوية.. وتحذر من السيول على هذه المناطق

الأرصاد تحذر من طقس نهاية الأسبوع: أمطار رعدية تصل لحد السيول على هذه المناطق

الأرصاد تحذر من طقس اليوم: شديد الحرارة على هذه المناطق

"سيول وأمطار وانخفاض".. الأرصاد الجوية تفجر مفاجآت عن موعد الشتاء وتفاصيل درجات الحرارة اليوم في مصر

هل تتعرض مصر للسيول والتقلبات الجوية بعد أسبوع؟.. "الأرصاد" تجيب

"الأرصاد" تُحذر من المفاجأة المنتظرة في الصباح الباكر (فيديو)

"التنبؤات الجوية" تحذر من طقس الغد: أمطار غزيرة تصل لحد السيول في عدة مناطق

أخبار تهمك

خطأ طبي فادح في علاج محمود الخطيب

منذ حوالي 12 ساعة

يلا شووت ostora: مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر yalla shoot اونلاين I7SRY رابط ماتش ليفربول جودة متعددة

منذ حوالي 8 ساعات

نجم الزمالك السابق ساخرا من حارس الأهلي: "أنا رفضت ريال مدريد"

منذ حوالي 5 ساعات

رابط alostora مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد كورة ستار مباراة MOHAMED SALAH بث مباشر مباراة LIVERPOOL كورة ستار

منذ حوالي 10 ساعات
ads
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
04:34 م

كورة ستار NOW مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر KOOORA GOAL كورة لايف I7SRY يلا شوت NOW رابط ماتش ليفربول

تابعوها الآن.. مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر (تغطية مباشرة)

05:09 م

لايف ostora: مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر yalla shoot يلا شوت اونلاين ماتش مانشستر وليفربول مباشر الي

05:52 م

«شووت NOW» مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر YallaKora كورة جول KOOORA GOAL كورة لايف I7SRY رابط ليفربول

05:30 م

خطأ طبي فادح في علاج محمود الخطيب

01:07 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: عودة كيسنجر للمشهد السياسى وكوشنر يرشحه وزيرا للخارجية!

مصطفي ثابت
مصطفي ثابت

مصطفى ثابت يكتب: شكرًا لكم..

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قانون البنوك.. توقيت صادم وجدل مستمر

ads
DMCA.com Protection Status