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شاهد.. فيديو يكشف كذب وتدليس الهارب عبدالله الشريف (فيديو)

الإثنين 21/أكتوبر/2019 - 05:12 ص
بوابة الفجر
أمنية فوزي
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عرضت الإعلامية ريهام السهلي، خلال برنامج "الآن"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز" مساء الأحد، مقطع فيديو يكشف كذب وتدليس الهارب عبد الله الشريف، للديكتاتور التركي رجب طيب أردوغان، والذي فضحته شبكة "nbc" الأمريكية.

حيث قال الهارب عبد الله الشريف، خلال مقطع الفيديو: "الخلاصة إن ترامب بغطرسته مش شايف غير إن بس كلمته إللي هتمشي، وفي المقابل أردوغان شايف إن تركيا مش أقل من أمريكا، ولازم لغة الحوار يكون فيها أدب وندية، يعني لا ده هيتراجع ولا ده هيجيب ورا".

في حين حصلت شبكة "Nbc" الإخبارية على خطاب من الرئيس التركي ترامب إلى رئيس تركيا أردوغان، والذي يتحدث فيه عن صفقة جديدة.

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الكلمات المفتاحية

عبدالله الشريف توك شو الإخوان إخواني هارب أخبار مصر

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